Temizlik Sonrası Ağrılarla Uğraşmak İstemeyenler İçin 10 Tüyo
Temizlik Sonrası Ağrılarla Uğraşmak İstemeyenler İçin 10 Tüyo
Temizlik yaparken fazlasıyla efor sarf ediliyor. Bazen yanlış ve hızlı hareketler yüzünden ağrılar da oluşuyor. İşte bu ağrıları ortadan kaldırmanız için bazı tüyolar veriyoruz. Önce sağlık!
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1. Spor gibi düşünün ve mümkün mertebe doğru hareketleri uygulayın.
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2. Düzenli olarak ara verin.
3. Mutlaka ergonomik ekipmanlar kullanmaya çalışın.
4. Isınma hareketleri yapın. Bunu bir spor müsabakası gibi de düşünebilirsiniz.
5. Yük kaldırmaktan kaçının.
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