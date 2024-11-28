onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Temizlik Rutinine Göre Sen Aslında Kimsin?

etiket Temizlik Rutinine Göre Sen Aslında Kimsin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
28.11.2024 - 10:31

Temizlik rutini her şeyi anlatır. Senin tarzın, kafana taktığın şeyler, hayata bakış açın... Sen bize temizlik rutinini anlat, biz de sana kim olduğunu söyleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Ne kadar sıklıkta süpürge veya robot süpürge kullanıyorsun?

2. Toz almak için ne kadar zaman ayırırsın?

3. Banyo temizliğini nasıl yapıyorsun?

4. Çamaşır yıkama sıklığın nedir?

5. Mutfakta bulaşıkları bekletir misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Koltukları ne sıklıkla süpürürsün veya silersin?

7. En sevdiğin süpürge hangisi?

8. Buzdolabı düzeni ve temizliği ne sıklıkla yapılır?

Rahatına düşkün biri!

Rahatına düşkün biri!

Sen aslında hayatı çok ciddiye almayan, daha özgür ruhlu birisin. Düzen ve temizlik seni o kadar da etkilemiyor. Temizliği sadece gerektiğinde yapıyorsun. Bu yüzden de çok fazla zamanını buna harcamıyorsun. Senin için yaşamın keyfini sürmek temizlikten daha önemli. Bundan dolayı da zaman içerisinde pratik çözümler geliştirmişsin.

Dengeli ve düzene yatkın biri!

Düzenli birisin ama bunun için de kendini çok zorlamıyorsun. Temizlik senin için önemli; işleri bir düzende tutmak istiyorsun ama her şeyin dengede olmasını tercih ediyorsun. Bir şeyleri abartmak çok senlik bir şey değil. Temizliği rutin bir şekilde yapıyorsun ve bu sana yeterince huzur veriyor.

Tam bir detaycısın!

Sen gerçekten de temizlik ve düzen konusunda oldukça hassassın. Her şeyin temiz ve yerinde olması senin için çok önemli. En ufak detaylar bile gözünden kaçmaz. Bu yüzden de detaylara çok önem veriyorsun. Disiplinli ve kontrolcüsün, her şeyin mükemmel olmasını seviyorsun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın