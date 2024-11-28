Temizlik Rutinine Göre Sen Aslında Kimsin?

Sen aslında hayatı çok ciddiye almayan, daha özgür ruhlu birisin. Düzen ve temizlik seni o kadar da etkilemiyor. Temizliği sadece gerektiğinde yapıyorsun. Bu yüzden de çok fazla zamanını buna harcamıyorsun. Senin için yaşamın keyfini sürmek temizlikten daha önemli. Bundan dolayı da zaman içerisinde pratik çözümler geliştirmişsin.