Temizlik Rutinine Göre Sen Aslında Kimsin?
Temizlik Rutinine Göre Sen Aslında Kimsin?
Temizlik rutini her şeyi anlatır. Senin tarzın, kafana taktığın şeyler, hayata bakış açın... Sen bize temizlik rutinini anlat, biz de sana kim olduğunu söyleyelim!
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1. Ne kadar sıklıkta süpürge veya robot süpürge kullanıyorsun?
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2. Toz almak için ne kadar zaman ayırırsın?
3. Banyo temizliğini nasıl yapıyorsun?
4. Çamaşır yıkama sıklığın nedir?
5. Mutfakta bulaşıkları bekletir misin?
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6. Koltukları ne sıklıkla süpürürsün veya silersin?
7. En sevdiğin süpürge hangisi?
8. Buzdolabı düzeni ve temizliği ne sıklıkla yapılır?
Rahatına düşkün biri!
Dengeli ve düzene yatkın biri!
Tam bir detaycısın!
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