Temizlik Rutinine Göre Bilinçaltını Analiz Ediyoruz!
Temizlik Rutinine Göre Bilinçaltını Analiz Ediyoruz!
Temizlik alışkanlıklarımız, yüzeyde görünenin ötesinde, bilinçaltımızın derinlikleri hakkında ipuçları verebilir. Şimdi, temizlik alışkanlıklarını analiz ederek bilinçaltındaki sırları birlikte çözelim. Hazırsan, teste başla ve bilinçaltının derinliklerine bir yolculuğa çık!
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Temizlik yaparken en çok hangi bölgeye odaklanıyorsun?
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2. Hangi zamanda temizlik yapmak için gereken motivasyonu daha çok buluyorsun?
3. Temizlik rutininin ne kadar sıkı bir programa bağlı?
4. Evdeki temizlik işlerini ertelendiğinde rahatsız olur musun?
5. Temizlik yapmayı seviyor musun?
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