Sabri Akın Kimdir, Nereli? Zeytinyağı Tağşiş Listeleriyle Gündeme Gelen Sabri Akın Hakkında Bilinenler
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinin ardından Sabri Akın adı yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Basında Onay Ticaret ve SSC Grup Tarım Gıda ile ilişkilendirilen Sabri Akın'ın firmalarına ait zeytinyağı markaları, Bakanlık listelerinde defalarca yer aldı. Peki Sabri Akın kimdir, nereli ve neden gündemde? İşte bilinenler...
Sabri Akın, zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren firmalarla adı anılan bir iş insanı.
Sabri Akın Kimdir, Nereli?
Bakanlık Listelerinde Hangi Ürünler Yer Aldı?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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