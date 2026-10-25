Sabri Akın Kimdir, Nereli? Zeytinyağı Tağşiş Listeleriyle Gündeme Gelen Sabri Akın Hakkında Bilinenler

Basına yansıyan bilgilere göre Bakanlık listelerinde bu firmalara ait çok sayıda zeytinyağı ürünü bulunuyor. 28 Nisan 2025 tarihli listede Onay Ticaret'e ait Ayvalık Kooperatif markalı ürün, 15 Ağustos 2025 tarihli listede Ayvalık İncisi markalı 5 litrelik natürel sızma zeytinyağı yer aldı. 12 Mart 2026 tarihli listede SSC Grup'a ait Mudanya Köy-Koop markalı üründe tohum yağı ve gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildiği aktarıldı. Son olarak 12 Ekim 2026 tarihli listede Onay Ticaret'e ait Ayvalık Doğal markalı 5 litrelik natürel sızma zeytinyağında tohum yağı tespit edildiği bildirildi. Listelerde zeytinyağına karıştırıldığı belirtilen yağlar arasında ayçiçeği, pamuk, aspir, kanola, keten tohumu ve susam yağı sayılıyor.

132 Kayıt ve 71 Marka Ne Anlama Geliyor?

Gıda Bülteni'nin 17 Ekim 2026 tarihli araştırmasına göre Sabri Akın ile ilişkilendirilen firmaların 71 markası ve Bakanlık listelerinde toplam 132 kaydı bulunuyor. Mayıs 2025'te aynı sayının 130 olarak hesaplandığı aktarılıyor. Bu rakamın Sabri Akın hakkında 132 ayrı kişisel tespit anlamına gelmediği, firmalara bağlı kayıtların toplamı olduğu belirtiliyor. Haberlerde ürünlerin e-ticaret sitelerinde 5 litresi 400-500 TL bandında, piyasa fiyatlarının oldukça altında satıldığı da aktarılıyor.

Bakanlık Ne Açıkladı?

Basında yer alan haberlere göre Tarım ve Orman Bakanlığı, listede yer alan ürünlerin piyasadan toplatılması ve firma hakkında hukuki süreç başlatılması için harekete geçildiğini, denetimlerin sıkılaştırılacağını duyurdu. Sabri Akın ya da firmalarından konuya ilişkin kamuoyuna yansıyan bir açıklama bulunmuyor. Tüketicilerin satın aldıkları ürünleri Bakanlığın güncel taklit ve tağşiş listesinden kontrol edebildiği hatırlatılıyor.