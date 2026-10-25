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Sabri Akın Kimdir, Nereli? Zeytinyağı Tağşiş Listeleriyle Gündeme Gelen Sabri Akın Hakkında Bilinenler

Sabri Akın Kimdir, Nereli? Zeytinyağı Tağşiş Listeleriyle Gündeme Gelen Sabri Akın Hakkında Bilinenler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
25.10.2026 - 08:46
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinin ardından Sabri Akın adı yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Basında Onay Ticaret ve SSC Grup Tarım Gıda ile ilişkilendirilen Sabri Akın'ın firmalarına ait zeytinyağı markaları, Bakanlık listelerinde defalarca yer aldı. Peki Sabri Akın kimdir, nereli ve neden gündemde? İşte bilinenler...

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Sabri Akın, zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren firmalarla adı anılan bir iş insanı.

Sabri Akın, zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren firmalarla adı anılan bir iş insanı.

Sabri Akın'ın adı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı taklit ve tağşiş listelerinde zeytinyağı ürünleri bulunan firmalarla birlikte geçiyor. Basında yer alan haberlerde Sabri Akın için 'Tağşiş Kralı' benzetmesi kullanılıyor.

Sabri Akın Kimdir, Nereli?

Sabri Akın Kimdir, Nereli?

Sabri Akın'ın yaşı ve doğum yeri kamuoyuyla paylaşılmış değil. Gıda Bülteni'nin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi kayıtlarına dayanan araştırmasına göre Sabri Akın, Aydın'ın Efeler ilçesinde ikamet ediyor. Basında Sabri Akın ile ilişkilendirilen firmalar, Bursa Nilüfer'de faaliyet gösteren Onay Ticaret ile İzmir Selçuk'ta kayıtlı SSC Grup Tarım Gıda Zeytinyağı Ticaret Ltd. Şti. olarak aktarılıyor. SSC Grup'un ticaret sicil kaydının 8 Mayıs 2023 tarihli olduğu belirtiliyor.

Bakanlık Listelerinde Hangi Ürünler Yer Aldı?

Bakanlık Listelerinde Hangi Ürünler Yer Aldı?

Basına yansıyan bilgilere göre Bakanlık listelerinde bu firmalara ait çok sayıda zeytinyağı ürünü bulunuyor. 28 Nisan 2025 tarihli listede Onay Ticaret'e ait Ayvalık Kooperatif markalı ürün, 15 Ağustos 2025 tarihli listede Ayvalık İncisi markalı 5 litrelik natürel sızma zeytinyağı yer aldı. 12 Mart 2026 tarihli listede SSC Grup'a ait Mudanya Köy-Koop markalı üründe tohum yağı ve gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildiği aktarıldı. Son olarak 12 Ekim 2026 tarihli listede Onay Ticaret'e ait Ayvalık Doğal markalı 5 litrelik natürel sızma zeytinyağında tohum yağı tespit edildiği bildirildi. Listelerde zeytinyağına karıştırıldığı belirtilen yağlar arasında ayçiçeği, pamuk, aspir, kanola, keten tohumu ve susam yağı sayılıyor.

132 Kayıt ve 71 Marka Ne Anlama Geliyor?

Gıda Bülteni'nin 17 Ekim 2026 tarihli araştırmasına göre Sabri Akın ile ilişkilendirilen firmaların 71 markası ve Bakanlık listelerinde toplam 132 kaydı bulunuyor. Mayıs 2025'te aynı sayının 130 olarak hesaplandığı aktarılıyor. Bu rakamın Sabri Akın hakkında 132 ayrı kişisel tespit anlamına gelmediği, firmalara bağlı kayıtların toplamı olduğu belirtiliyor. Haberlerde ürünlerin e-ticaret sitelerinde 5 litresi 400-500 TL bandında, piyasa fiyatlarının oldukça altında satıldığı da aktarılıyor.

Bakanlık Ne Açıkladı?

Basında yer alan haberlere göre Tarım ve Orman Bakanlığı, listede yer alan ürünlerin piyasadan toplatılması ve firma hakkında hukuki süreç başlatılması için harekete geçildiğini, denetimlerin sıkılaştırılacağını duyurdu. Sabri Akın ya da firmalarından konuya ilişkin kamuoyuna yansıyan bir açıklama bulunmuyor. Tüketicilerin satın aldıkları ürünleri Bakanlığın güncel taklit ve tağşiş listesinden kontrol edebildiği hatırlatılıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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