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Yeni Bir Dil Öğrenmek Zor mu? Başarının Kilidi 10 Temel İlke

etiket Yeni Bir Dil Öğrenmek Zor mu? Başarının Kilidi 10 Temel İlke

Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
Prof. Dr. Cem Balçıkanlı - Onedio Üyesi
25.10.2026 - 08:01
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Kafede, asansörde ya da sokakta mesleğimi öğrenen insanların sorduğu soru çoğunlukla aynı: “Biz neden yabancı dil öğrenemiyoruz?” Amerikalıların ifadesiyle, tam bir million-dollar question! Bu kez neden öğrenemediğimizi değil, öğrenmek için neleri değiştirebileceğimizi konuşalım. Çünkü bazen sorun kapasitemizde değil, çalışma alışkanlıklarımızda saklıdır. İşte dil öğrenme yolculuğunda işinizi kolaylaştırabilecek 10 temel ilke…

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1) Sadece tekrar etmeyin, bilinçli pratik yapın.

1) Sadece tekrar etmeyin, bilinçli pratik yapın.

Bir kelimeyi defalarca yazmakla onu konuşurken kullanabilmek aynı şey değildir. Yıllarca kelime ezberleyen öğrencim Aslı, konuşmaya başlayınca bildiklerini hatırlayamıyordu. Öğrendiği kelimelerle günlük hayatından cümleler kurmaya başladığında, bu durum değişti.

Kendinize küçük bir görev verin: Bugün öğrendiğiniz üç kelimeyle gününüzü anlatın. Eksiklerinizi fark edin, geri bildirim alın ve yeniden deneyin.

2) Erken başlamak avantajdır, geç başlamak engel değildir.

İki dilli bir ortamda büyüyen Arda’nın ailesi, başlangıçta iki dilin kafasını karıştıracağından endişeleniyordu. Zamanla onun her iki dilde de iletişim kurabildiğini gördüler. 

Erken yaşta dillerle karşılaşmak, özellikle seslere alışmak açısından avantaj sağlayabilir. Ancak “Çocukken öğrenmedim, artık çok geç.” düşüncesi doğru değildir. Yetişkinlerin de deneyimleri, hedefleri ve bilinçli çalışma becerileri vardır.

3) İlgi alanlarınızı öğrenmenin içine katın.

Futbol tutkunu öğrencim Selçuk, ders kitaplarındaki metinlerle pek ilgilenmiyordu. İngilizce futbol haberlerini okumaya ve sevdiği oyuncuların röportajlarını izlemeye başladığında, öğrenmeye daha istekli hale geldi.

Siz de müziği, yemek yapmayı, oyun oynamayı veya seyahat etmeyi seviyorsanız, buradan başlayın. Merak ettiğiniz bir konuyu anlamak için dil öğrenmek, sırf bir üniteyi bitirmekten daha anlamlı olabilir.

4) Neden öğrenmek istediğinizi bilin.

Bir arkadaşım Fransızca öğrenmek istiyordu. Nedeni çok açıktı: Fransız mutfağını tanımak ve tarifleri orijinal dilde okumak.

“İngilizcemi geliştirmek istiyorum.” iyi bir başlangıçtır. Ama “Yurt dışında kendi başıma iletişim kurmak istiyorum.” daha somut bir hedeftir. Amacınız netleştikçe neye çalışacağınızı seçmek de kolaylaşır.

5) Hatalarınızla kavga etmeyin, onlardan yararlanın.

5) Hatalarınızla kavga etmeyin, onlardan yararlanın.

İlk konuşma denemesinden sonra “Rezalet konuştum, hocam.” diyen öğrencime, önce iletişim kurma cesaretini hatırlattım. Çünkü hata yapmamak için hiç konuşmamak, öğrenme fırsatlarını da azaltır.

Yanlış telaffuz ettiğiniz bir kelime veya eksik kurduğunuz bir cümle, neye çalışmanız gerektiğini gösterebilir. Hata yapmak tek başına öğretmez; hatayı fark edip yeniden denemek öğretir.

6) Yetenek önemlidir, ama kaderiniz değildir.

“Benim dile yeteneğim yok.” cümlesini, özellikle düşük bir notun ardından, sıkça duyuyorum. Oysa bir sınav sonucu, kişinin dil öğrenme kapasitesinin tamamını göstermez.

İnsanların öğrenme hızı ve güçlü yanları farklı olabilir. Ancak düzenli çalışma, uygun yöntemler ve dili kullanma fırsatları da ilerlemede önemli rol oynar. Tek bir başarısızlığı kendiniz hakkında kalıcı bir hükme dönüştürmeyin.

7) Stratejinizi seçin, işe yarayıp yaramadığını izleyin.

Telefonunuzun dilini değiştirmek veya yabancı dilde hesapları takip etmek iyi bir başlangıç olabilir. Fakat içerikle karşılaşmak kadar, onunla ne yaptığınız da önemlidir.

Bir videodan birkaç ifade seçin, kısa bir özet yazın ya da duyduklarınızı sesli anlatın. Bir süre sonra kendinize sorun: “Bu yöntem hangi becerimi geliştiriyor?” Yanıt belirsizse yönteminizi değiştirin.

8) Büyük vaatler yerine sürdürülebilir bir plan yapın.

Başlangıçta saatlerce çalışıp sonra tamamen bırakmak yerine, günlük hayatınıza sığan bir program hazırlayın. Örneğin, yirmi dakika ayırabiliyorsanız, kısa bir dinleme, kelime tekrarı ve birkaç cümlelik konuşma çalışması yapabilirsiniz.

Planınızda okuma, dinleme, yazma ve konuşmaya yer verin. Yeni kelimeler kadar eski kelimeleri hatırlamaya da zaman ayırın. En iyi plan, sürdürebildiğiniz plandır.

9) Öğrenme sürenizi başkalarının takvimine göre ölçmeyin.

“Falanca üç ayda öğrendi, ben neden öğrenemedim?” sorusu çoğu zaman yanıltıcıdır. Çünkü “öğrenmek”; seyahatte anlaşmak, bir filmi takip etmek veya akademik metin yazmak gibi çok farklı hedefleri kapsar.

Önceki dil deneyiminiz, ayırdığınız zaman ve pratik imkânlarınız da süreyi etkiler. Başkasının hızından önce kendi ilerlemenize bakın: Geçen ay yapamadığınız neyi bugün yapabiliyorsunuz?

10) Zorlanmak, öğrenemeyeceğiniz anlamına gelmez.

Yeni bir dil öğrenmek emek ister. Bazen kelimeler aklınıza gelmez, bazen konuşmayı takip edemezsiniz. Bunlar, başarısız olduğunuzun kesin kanıtları değildir.

Her gün aynı motivasyonu hissetmeyebilirsiniz. Bu nedenle yalnızca hevesinize değil, alışkanlıklarınıza da güvenin. Küçük ama düzenli adımlar, zamanla yapabildiklerinizin sınırını genişletebilir.

Sonuç Niyetine

Sonuç Niyetine

Yıllarca dil öğrenip hâlâ konuşamadığını söyleyen birine ilk sorum şu olur: “Bu yılların ne kadarında dili gerçekten kullandınız?”

Çünkü bir dili bilmek, yalnızca onun kurallarını açıklamak değildir; o dille bir şey sorabilmek, bir hikâye anlatabilmek, bir insanı anlayabilmektir. Eğitimde de kişisel çalışmamızda da bu fırsatları artırmamız gerekir.

Konuşmak için kusursuz olmayı beklerseniz, çok beklersiniz. Bugün eksik bir cümle kurun; yarın onu biraz daha iyi kurarsınız.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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