Yeni Bir Dil Öğrenmek Zor mu? Başarının Kilidi 10 Temel İlke

İlk konuşma denemesinden sonra “Rezalet konuştum, hocam.” diyen öğrencime, önce iletişim kurma cesaretini hatırlattım. Çünkü hata yapmamak için hiç konuşmamak, öğrenme fırsatlarını da azaltır.
Yanlış telaffuz ettiğiniz bir kelime veya eksik kurduğunuz bir cümle, neye çalışmanız gerektiğini gösterebilir. Hata yapmak tek başına öğretmez; hatayı fark edip yeniden denemek öğretir.
6) Yetenek önemlidir, ama kaderiniz değildir.
“Benim dile yeteneğim yok.” cümlesini, özellikle düşük bir notun ardından, sıkça duyuyorum. Oysa bir sınav sonucu, kişinin dil öğrenme kapasitesinin tamamını göstermez.
İnsanların öğrenme hızı ve güçlü yanları farklı olabilir. Ancak düzenli çalışma, uygun yöntemler ve dili kullanma fırsatları da ilerlemede önemli rol oynar. Tek bir başarısızlığı kendiniz hakkında kalıcı bir hükme dönüştürmeyin.
7) Stratejinizi seçin, işe yarayıp yaramadığını izleyin.
Telefonunuzun dilini değiştirmek veya yabancı dilde hesapları takip etmek iyi bir başlangıç olabilir. Fakat içerikle karşılaşmak kadar, onunla ne yaptığınız da önemlidir.
Bir videodan birkaç ifade seçin, kısa bir özet yazın ya da duyduklarınızı sesli anlatın. Bir süre sonra kendinize sorun: “Bu yöntem hangi becerimi geliştiriyor?” Yanıt belirsizse yönteminizi değiştirin.
8) Büyük vaatler yerine sürdürülebilir bir plan yapın.
Başlangıçta saatlerce çalışıp sonra tamamen bırakmak yerine, günlük hayatınıza sığan bir program hazırlayın. Örneğin, yirmi dakika ayırabiliyorsanız, kısa bir dinleme, kelime tekrarı ve birkaç cümlelik konuşma çalışması yapabilirsiniz.
Planınızda okuma, dinleme, yazma ve konuşmaya yer verin. Yeni kelimeler kadar eski kelimeleri hatırlamaya da zaman ayırın. En iyi plan, sürdürebildiğiniz plandır.
9) Öğrenme sürenizi başkalarının takvimine göre ölçmeyin.
“Falanca üç ayda öğrendi, ben neden öğrenemedim?” sorusu çoğu zaman yanıltıcıdır. Çünkü “öğrenmek”; seyahatte anlaşmak, bir filmi takip etmek veya akademik metin yazmak gibi çok farklı hedefleri kapsar.
Önceki dil deneyiminiz, ayırdığınız zaman ve pratik imkânlarınız da süreyi etkiler. Başkasının hızından önce kendi ilerlemenize bakın: Geçen ay yapamadığınız neyi bugün yapabiliyorsunuz?
10) Zorlanmak, öğrenemeyeceğiniz anlamına gelmez.
Yeni bir dil öğrenmek emek ister. Bazen kelimeler aklınıza gelmez, bazen konuşmayı takip edemezsiniz. Bunlar, başarısız olduğunuzun kesin kanıtları değildir.
Her gün aynı motivasyonu hissetmeyebilirsiniz. Bu nedenle yalnızca hevesinize değil, alışkanlıklarınıza da güvenin. Küçük ama düzenli adımlar, zamanla yapabildiklerinizin sınırını genişletebilir.