Yeni Bir Dil Öğrenmek Zor mu? Başarının Kilidi 10 Temel İlke

Bir kelimeyi defalarca yazmakla onu konuşurken kullanabilmek aynı şey değildir. Yıllarca kelime ezberleyen öğrencim Aslı, konuşmaya başlayınca bildiklerini hatırlayamıyordu. Öğrendiği kelimelerle günlük hayatından cümleler kurmaya başladığında, bu durum değişti.

Kendinize küçük bir görev verin: Bugün öğrendiğiniz üç kelimeyle gününüzü anlatın. Eksiklerinizi fark edin, geri bildirim alın ve yeniden deneyin.

2) Erken başlamak avantajdır, geç başlamak engel değildir.

İki dilli bir ortamda büyüyen Arda’nın ailesi, başlangıçta iki dilin kafasını karıştıracağından endişeleniyordu. Zamanla onun her iki dilde de iletişim kurabildiğini gördüler.

Erken yaşta dillerle karşılaşmak, özellikle seslere alışmak açısından avantaj sağlayabilir. Ancak “Çocukken öğrenmedim, artık çok geç.” düşüncesi doğru değildir. Yetişkinlerin de deneyimleri, hedefleri ve bilinçli çalışma becerileri vardır.

3) İlgi alanlarınızı öğrenmenin içine katın.

Futbol tutkunu öğrencim Selçuk, ders kitaplarındaki metinlerle pek ilgilenmiyordu. İngilizce futbol haberlerini okumaya ve sevdiği oyuncuların röportajlarını izlemeye başladığında, öğrenmeye daha istekli hale geldi.

Siz de müziği, yemek yapmayı, oyun oynamayı veya seyahat etmeyi seviyorsanız, buradan başlayın. Merak ettiğiniz bir konuyu anlamak için dil öğrenmek, sırf bir üniteyi bitirmekten daha anlamlı olabilir.

4) Neden öğrenmek istediğinizi bilin.

Bir arkadaşım Fransızca öğrenmek istiyordu. Nedeni çok açıktı: Fransız mutfağını tanımak ve tarifleri orijinal dilde okumak.

“İngilizcemi geliştirmek istiyorum.” iyi bir başlangıçtır. Ama “Yurt dışında kendi başıma iletişim kurmak istiyorum.” daha somut bir hedeftir. Amacınız netleştikçe neye çalışacağınızı seçmek de kolaylaşır.