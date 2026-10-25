Bugün Hangi Diziler Var? 25 Ekim Pazar Dizileri Kaçta, Hangi Kanalda?

Diğer kanallara da göz atalım 👇

ATV’de Bugün Hangi Program Var?

ATV’de bugün dizi yerine yarışma var. Kim Milyoner Olmak İster? saat 20.00’de ekrana geliyor. Gece 23.20’de Altı Üstü İstanbul’un 17. bölümü yayınlanacak.

Show TV’de Bugün Hangi Dizi Var?

Show TV’de bugün yeni dizi bölümü yok. Kanal saat 20.00’de Jason Statham’ın başrolünde olduğu İntikam Vakti filmini gösteriyor. Oğlunun ölümüne yol açanlardan intikam almak için zırhlı araç şirketinde işe giren gizemli bir adamı anlatan film, 00.15’te yeniden ekranda. 22.30’da ise Denizde Dehşet filmi var.

Star TV’de Bugün Hangi Dizi Var?

Star TV’de de bugün yeni dizi bölümü yok. 20.00’de ve 22.00’de Mark Wahlberg’in başrolünde olduğu Ölümcül Uçuş filmi yayınlanacak. Gece 23.30’da Tuzlu Kahve tekrarı var.

TV8’de Bugün Hangi Program Var?

TV8’de bugün dizi yerine MasterChef Türkiye yayınlanıyor. Yarışmanın yeni bölümü saat 20.00’de başlayacak.