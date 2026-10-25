Bugün Hangi Diziler Var? 25 Ekim Pazar Dizileri Kaçta, Hangi Kanalda?
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Pazar akşamı dizi izleyeceklerle yayın akışları aramalarda yer bulmaya başladı. Bugün hangi diziler var? 25 Ekim Pazar günü Teşkilat, Ömür Usta ve Daha 17 yeni bölümle mi geliyor, saat kaçta başlıyorlar? ATV, Show TV ve Star TV’de dizi yerine hangi yarışma ve filmler yayınlanıyor? Bugünün dizilerini ve yayın saatlerini kanal kanal sizin için derledik.
İşte detaylar…
Bugün Hangi Diziler Var?
Bu Akşam Hangi Kanalda Ne Var?
25 Ekim Pazar Dizileri Saat Kaçta Başlıyor?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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