article/comments
article/share
Haberler
TV
Bugün Hangi Diziler Var? 25 Ekim Pazar Dizileri Kaçta, Hangi Kanalda?

Bugün Hangi Diziler Var? 25 Ekim Pazar Dizileri Kaçta, Hangi Kanalda?

Teşkilat yayın akışı
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
25.10.2026 - 08:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Pazar akşamı dizi izleyeceklerle yayın akışları aramalarda yer bulmaya başladı. Bugün hangi diziler var? 25 Ekim Pazar günü Teşkilat, Ömür Usta ve Daha 17 yeni bölümle mi geliyor, saat kaçta başlıyorlar? ATV, Show TV ve Star TV’de dizi yerine hangi yarışma ve filmler yayınlanıyor? Bugünün dizilerini ve yayın saatlerini kanal kanal sizin için derledik.

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bugün Hangi Diziler Var?

Bugün Hangi Diziler Var?

TRT 1’de Bugün Hangi Dizi Var?

TRT 1’de bugün Teşkilat var. Dizi saat 20.00’de ekrana geliyor. 20 Eylül’de 7. sezonuna başlayan yapımda Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer ve Buçe Buse Kahraman kadrodaki yerini korurken Bensu Soral ve Selim Bayraktar ekibe yeni katılan isimler arasında. Öncesinde 17.30’da Kod Adı Kırlangıç, ardından 23.55’te 3’te 3 yayınlanacak.

NOW’da Bugün Hangi Dizi Var?

NOW’da bugün Ömür Usta var. Dizinin 5. bölümü saat 20.00’de başlıyor. Fragmanlarda Mete’nin Nevra’ya öfkesi, Nazlı’nın hastanede öğrendiği haber ve Ömür’ün Mete’yi korumaya çalışırken karakola düşmesi öne çıkıyor. Gece 00.00’da Anne Yarısı altyazılı olarak yayınlanacak.

Kanal D’de Bugün Hangi Dizi Var?

Kanal D’de bugün Daha 17 var. Dizinin 22. bölümü saat 20.00’de başlıyor. Fragmanda Teoman’ın vicdan azabı, Şebnem’in oğlunu korumak için Teoman’dan yardım istemesi ve iki kardeşin denize atılması dikkat çekiyor. Gece 00.15’te Haysiyet tekrarı yayınlanacak.

Bu Akşam Hangi Kanalda Ne Var?

Bu Akşam Hangi Kanalda Ne Var?

Diğer kanallara da göz atalım 👇

ATV’de Bugün Hangi Program Var?

ATV’de bugün dizi yerine yarışma var. Kim Milyoner Olmak İster? saat 20.00’de ekrana geliyor. Gece 23.20’de Altı Üstü İstanbul’un 17. bölümü yayınlanacak.

Show TV’de Bugün Hangi Dizi Var?

Show TV’de bugün yeni dizi bölümü yok. Kanal saat 20.00’de Jason Statham’ın başrolünde olduğu İntikam Vakti filmini gösteriyor. Oğlunun ölümüne yol açanlardan intikam almak için zırhlı araç şirketinde işe giren gizemli bir adamı anlatan film, 00.15’te yeniden ekranda. 22.30’da ise Denizde Dehşet filmi var.

Star TV’de Bugün Hangi Dizi Var?

Star TV’de de bugün yeni dizi bölümü yok. 20.00’de ve 22.00’de Mark Wahlberg’in başrolünde olduğu Ölümcül Uçuş filmi yayınlanacak. Gece 23.30’da Tuzlu Kahve tekrarı var.

TV8’de Bugün Hangi Program Var?

TV8’de bugün dizi yerine MasterChef Türkiye yayınlanıyor. Yarışmanın yeni bölümü saat 20.00’de başlayacak.

25 Ekim Pazar Dizileri Saat Kaçta Başlıyor?

25 Ekim Pazar Dizileri Saat Kaçta Başlıyor?

Bugünün yayın akışı saat sırasıyla şöyle:

20.00 – Teşkilat (TRT 1)

20.00 – Ömür Usta, 5. bölüm (NOW)

20.00 – Daha 17, 22. bölüm (Kanal D)

20.00 – Kim Milyoner Olmak İster? (ATV)

20.00 – İntikam Vakti filmi (Show TV)

20.00 – Ölümcül Uçuş filmi (Star TV)

20.00 – MasterChef Türkiye (TV8)

22.30 – Denizde Dehşet filmi (Show TV)

23.20 – Altı Üstü İstanbul, 17. bölüm (ATV)

23.30 – Tuzlu Kahve tekrarı (Star TV)

Yayın akışı kanal tarafından değiştirilebilir. Teşkilat, Ömür Usta ve Daha 17 her pazar akşamı yeni bölümle izleyiciyle buluşuyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın