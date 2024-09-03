Temizlik Malzemelerinin Adını Bulabilecek misin?
Temizlik Malzemelerinin Adını Bulabilecek misin?
Temizlik yaparken elimizin altında olan malzemeler, bazen o kadar otomatikleşiyor ki isimlerini unutabiliyoruz, değil mi? Peki, temizlik yaparken kullandığımız bu malzemelerin isimlerini ne kadar iyi biliyorsun?
Hadi bakalım, temizlik bilgini ortaya çıkarma zamanı!
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Paslanmaz çelik yüzeylerde leke bırakmadan temizlik yapmanın sırrı hangi malzeme?
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2. Güzel bir başlangıç yaptık! Şimdi biraz daha zorlayalım. Banyo fayanslarındaki küf lekelerini en etkili şekilde çıkarmak için hangi malzemeyi kullanmalısın?
3. Leke bırakmayan cam temizliği için hangi teknik daha iyidir?
4. Sürekli olarak çamaşır suyuyla karıştırılan ama aslında bambaşka bir işlevi olan temizlik ürünü hangisi?
5. Çaydanlık ya da kettle içindeki kireci temizlemek için en etkili yöntem hangisi?
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