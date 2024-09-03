Temizlik Malzemelerinin Adını Bulabilecek misin?

Temizlik yaparken elimizin altında olan malzemeler, bazen o kadar otomatikleşiyor ki isimlerini unutabiliyoruz, değil mi? Peki, temizlik yaparken kullandığımız bu malzemelerin isimlerini ne kadar iyi biliyorsun?

Hadi bakalım, temizlik bilgini ortaya çıkarma zamanı!