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Temizlik Malzemelerinin Adını Bulabilecek misin?

etiket Temizlik Malzemelerinin Adını Bulabilecek misin?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
03.09.2024 - 09:31

Temizlik yaparken elimizin altında olan malzemeler, bazen o kadar otomatikleşiyor ki isimlerini unutabiliyoruz, değil mi? Peki, temizlik yaparken kullandığımız bu malzemelerin isimlerini ne kadar iyi biliyorsun? 

Hadi bakalım, temizlik bilgini ortaya çıkarma zamanı!

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Paslanmaz çelik yüzeylerde leke bırakmadan temizlik yapmanın sırrı hangi malzeme?

1. İlk sorumuzla başlayalım! Paslanmaz çelik yüzeylerde leke bırakmadan temizlik yapmanın sırrı hangi malzeme?

2. Güzel bir başlangıç yaptık! Şimdi biraz daha zorlayalım. Banyo fayanslarındaki küf lekelerini en etkili şekilde çıkarmak için hangi malzemeyi kullanmalısın?

2. Güzel bir başlangıç yaptık! Şimdi biraz daha zorlayalım. Banyo fayanslarındaki küf lekelerini en etkili şekilde çıkarmak için hangi malzemeyi kullanmalısın?

3. Leke bırakmayan cam temizliği için hangi teknik daha iyidir?

4. Sürekli olarak çamaşır suyuyla karıştırılan ama aslında bambaşka bir işlevi olan temizlik ürünü hangisi?

5. Çaydanlık ya da kettle içindeki kireci temizlemek için en etkili yöntem hangisi?

5. Çaydanlık ya da kettle içindeki kireci temizlemek için en etkili yöntem hangisi?
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6. Devam edelim, evdeki kararmış gümüş eşyaları parlatmak için hangi yöntem daha etkili?

6. Devam edelim, evdeki kararmış gümüş eşyaları parlatmak için hangi yöntem daha etkili?

7. Temizlik yaparken tozların en büyük düşmanı hangisi?

8. Az kaldı, hadi devam edelim! Camları parlatmak için kullanılan ve bulaşık deterjanından daha etkili olan bu doğal malzeme hangisi?

8. Az kaldı, hadi devam edelim! Camları parlatmak için kullanılan ve bulaşık deterjanından daha etkili olan bu doğal malzeme hangisi?

9. Ve son sorumuz, kıyafetlerden kahve lekesini çıkarmak için ilk olarak hangi malzeme kullanılır?

9. Ve son sorumuz, kıyafetlerden kahve lekesini çıkarmak için ilk olarak hangi malzeme kullanılır?
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