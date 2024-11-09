Temizlik Malzemelerini Saklarken Dikkat Etmen Gereken 10 Şey!
Temizlik Malzemelerini Saklarken Dikkat Etmen Gereken 10 Şey!
Temizlik malzemelerimizi özenle seçiyor ve büyük umutlarla evimize alıyoruz. Ancak bazen yanlış saklama koşulları nedeniyle birçok temizlik malzemesi etkisini yitirebiliyor. İşte temizlik malzemelerini uzun ömürlü ve etkili kullanmak için dikkat edilmesi gereken püf noktalar. 👇
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1. Temizlik malzemelerini güneş ışığından uzak tutun!
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2. Kapakları sıkıca kapatmayı unutmayın!
3. Tüm malzemeleri güvenli bir yerde saklayın!
4. Ağır kimyasalları ayrı bir yerde muhafaza edin!
5. Ortamın sıcaklığına dikkat edin!
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