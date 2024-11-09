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Temizlik Malzemelerini Saklarken Dikkat Etmen Gereken 10 Şey!

etiket Temizlik Malzemelerini Saklarken Dikkat Etmen Gereken 10 Şey!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
09.11.2024 - 12:01

Temizlik malzemelerimizi özenle seçiyor ve büyük umutlarla evimize alıyoruz. Ancak bazen yanlış saklama koşulları nedeniyle birçok temizlik malzemesi etkisini yitirebiliyor. İşte temizlik malzemelerini uzun ömürlü ve etkili kullanmak için dikkat edilmesi gereken püf noktalar. 👇

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1. Temizlik malzemelerini güneş ışığından uzak tutun!

Temizlik malzemelerinin içindeki maddeler güneş ışığıyla tepkimeye girerek etkisini yitirmesine sebep olabilir. Güneşle adeta solan bir çamaşır suyu istemiyorsanız, onları direkt ışık almayan bir dolapta saklamanız daha iyi olur.

2. Kapakları sıkıca kapatmayı unutmayın!

Açık kalan kapaklar temizlik ürünlerinin içeriğinin buharlaşmasına veya hava ile temas ederek etkisinin azalmasına yol açabilir. Aynı zamanda kötü kokulara da neden olabilir!

3. Tüm malzemeleri güvenli bir yerde saklayın!

Çamaşır suyu veya bulaşık deterjanı gibi ürünler, çocuklar ve patili dostlarınız için büyük tehlike oluşturabilir. Tüm malzemeleri güvenli bir yerde, yüksek bir raf veya kilitli dolapta saklamak, evde olabilecek kazaların önüne geçer.

4. Ağır kimyasalları ayrı bir yerde muhafaza edin!

Bazı temizlik ürünleri birbirleriyle karıştığında zararlı etkilere neden olabilir. Özellikle çamaşır suyu ve amonyak gibi kimyasalları asla yan yana koymayın!

5. Ortamın sıcaklığına dikkat edin!

Sıcaklık, kimyasal maddelerin dayanıklılığını doğrudan etkileyebilir. Örneğin, çok sıcak bir ortamda çamaşır suyu daha hızlı etkisini kaybedebilir. Banyo dolapları gibi aşırı sıcak olabilecek yerlerde saklamaktan kaçınarak ürünlerin raf ömrünü artırabilirsiniz.

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6. Temizlik malzemelerini orijinal ambalajında saklamaya özen gösterin.

Temizlik malzemelerini, orijinal ambalajlarından daha şık bir şişeye veya kutuya aktarmak; ürünlerin kimyasal bilgileri, son kullanma tarihleri orijinal ambalajlarında yer aldığı için ürünlerin içeriği hakkında bilgi kaybına yol açabilir.

7. Nemli ortamlardan uzak durun!

Nemli dolaplar, bazı temizlik ürünlerinde istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Ürünlerin bozulmasını veya küflenmesini istemiyorsanız onları nemden uzak tutup, kuru alanlarda muhafaza etmelisiniz.

8. Ürünlerin etiketlerini çıkarmayın!

Her temizlik malzemesinin üzerinde farklı talimatlar ve uyarılar bulunur, bu nedenle etiketlerini çıkarmak pek akıllıca bir fikir olmayabilir. Herhangi bir acil durumda ya da ürünün kullanım şeklini hatırlamak gerektiğinde bu etiketler hayat kurtarır.

9. Ürünleri dikey bir şekilde saklayın!

Temizlik spreylerini ve sıvı ürünleri dikey olarak saklamak, olası dökülme ve sızıntı sorunlarını en aza indirir. Ayrıca, dolaplarınızda yer kazanmak için de harika bir yöntem!

10. Yıpranmış şişeleri atmayı unutmayın!

Plastik şişeler veya spreyler zamanla yıpranıp kırılabilir ve bu da içindeki ürünlerin dökülmesine neden olabilir. Eğer bir şişe çatlamış veya sızdırmaya başlamışsa, onu yeni ve sağlam bir şişeyle değiştirerek güvenliğini artırabilirsiniz!

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