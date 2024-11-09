Temizlik Malzemelerini Saklarken Dikkat Etmen Gereken 10 Şey!

Her temizlik malzemesinin üzerinde farklı talimatlar ve uyarılar bulunur, bu nedenle etiketlerini çıkarmak pek akıllıca bir fikir olmayabilir. Herhangi bir acil durumda ya da ürünün kullanım şeklini hatırlamak gerektiğinde bu etiketler hayat kurtarır.