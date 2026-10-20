Tanju Özcan'ın Cezası Belli Oldu: İrtikaptan 7 Yıl 3 Ay 15 Gün Hapis, Dolandırıcılıktan Beraat

Bolu Belediyesi ile bazı marketler arasında BOLSEV'e gelir sağlamak amacıyla reklam sözleşmeleri yapılmak istendi. İddianamedeki mütalaaya göre, sözleşmeyi kabul etmeyen marketlere sonradan zabıta denetimleri yapıldı ve bazı işletmelere idari yaptırım uygulandı. Mahkeme bu olay nedeniyle Özcan'ı zincirleme irtikap suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapse mahkûm etti.

Mütalaada BİM, Nuhmar/1N, Carrefoursa ve Avantaj'dan toplam 8 milyon 712 bin liralık menfaat sağlandığı öne sürülmüştü. Özcan ise önceki duruşmada reklam anlaşması yaptıklarını kabul etmiş, ancak 'Burada icbardan söz etmek mümkün değil' demişti.