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Tanju Özcan'ın Cezası Belli Oldu: İrtikaptan 7 Yıl 3 Ay 15 Gün Hapis, Dolandırıcılıktan Beraat

Tanju Özcan'ın Cezası Belli Oldu: İrtikaptan 7 Yıl 3 Ay 15 Gün Hapis, Dolandırıcılıktan Beraat

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2026 - 20:06
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Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkındaki 'irtikap' davasında karar çıktı. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, marketlerle ilgili suçlamadan Özcan'a 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verdi. Kurban bağışı suçlamasında 34 mağdur için verilen cezalar ertelenirken, dolandırıcılık suçundan beraat kararı çıktı.

Kaynak: NTV, İHA

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Mahkeme, market yetkililerinden menfaat talebi nedeniyle Özcan'a 7 yıl 3 ay 15 gün hapis verdi.

Mahkeme, market yetkililerinden menfaat talebi nedeniyle Özcan'a 7 yıl 3 ay 15 gün hapis verdi.

Bolu Belediyesi ile bazı marketler arasında BOLSEV'e gelir sağlamak amacıyla reklam sözleşmeleri yapılmak istendi. İddianamedeki mütalaaya göre, sözleşmeyi kabul etmeyen marketlere sonradan zabıta denetimleri yapıldı ve bazı işletmelere idari yaptırım uygulandı. Mahkeme bu olay nedeniyle Özcan'ı zincirleme irtikap suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapse mahkûm etti.

Mütalaada BİM, Nuhmar/1N, Carrefoursa ve Avantaj'dan toplam 8 milyon 712 bin liralık menfaat sağlandığı öne sürülmüştü. Özcan ise önceki duruşmada reklam anlaşması yaptıklarını kabul etmiş, ancak 'Burada icbardan söz etmek mümkün değil' demişti.

Kurban bağışı suçlamasında 34 mağdur için verilen cezalar ertelendi.

Kurban bağışı suçlamasında 34 mağdur için verilen cezalar ertelendi.

Dosyadaki bir diğer başlık, BOLSEV adına toplanan kurban bağışıydı. Mütalaada, kurban bağışı adıyla toplanan 845 bin liralık paranın kurbanla ilgili kaydının bulunmadığı ileri sürülmüştü. Mahkeme, 34 mağdur yönünden her biri için 1 yıl 15 gün ile 1 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezaları verdi, bu cezalar ertelendi.

Aynı olay nedeniyle yöneltilen nitelikli dolandırıcılık suçlamasında ise Özcan beraat etti. Özcan, savunmasında 34 mağdurun hiçbirinin şikâyetçi olmadığını belirtmiş ve 'Türkiye'de hiç şikayetçisi olmayan dolandırıcılık davası var mı?' diye sormuştu.

Dava, mahkeme salonuna dönüştürülen Sosyal Bilimler Lisesi'nde görüldü.

Dava, mahkeme salonuna dönüştürülen Sosyal Bilimler Lisesi'nde görüldü.

28 Şubat'ta başlayan soruşturmada 19 kişi gözaltına alınmıştı. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 19 sanıktan 4'ü tutukluydu. Duruşmalar, mahkeme salonuna dönüştürülen Sosyal Bilimler Lisesi'nde yapıldı ve Özcan, Ankara Sincan Cezaevi'nden SEGBİS ile bağlandı.

Savcılık, Özcan için 69,5 yıldan 217 yıla kadar hapis istemişti. Karar öncesindeki savunmasında Özcan 'Evimde kedi gibi hiçbir şeye karışmadan oturacağım' diyerek serbest kalmak istediğini söylemişti. Sonuçta mahkeme, talep edilen cezanın çok altında bir hapis cezasına hükmetti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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