Tanju Özcan'ın Cezası Belli Oldu: İrtikaptan 7 Yıl 3 Ay 15 Gün Hapis, Dolandırıcılıktan Beraat
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Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkındaki 'irtikap' davasında karar çıktı. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, marketlerle ilgili suçlamadan Özcan'a 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verdi. Kurban bağışı suçlamasında 34 mağdur için verilen cezalar ertelenirken, dolandırıcılık suçundan beraat kararı çıktı.
Kaynak: NTV, İHA
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Mahkeme, market yetkililerinden menfaat talebi nedeniyle Özcan'a 7 yıl 3 ay 15 gün hapis verdi.
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Kurban bağışı suçlamasında 34 mağdur için verilen cezalar ertelendi.
Dava, mahkeme salonuna dönüştürülen Sosyal Bilimler Lisesi'nde görüldü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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