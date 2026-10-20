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Lille Maçında Nathan Ake Şoku: Galatasaray Maçı Öncesi Fenerbahçelileri Korkutan Gelişme

Lille Maçında Nathan Ake Şoku: Galatasaray Maçı Öncesi Fenerbahçelileri Korkutan Gelişme

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2026 - 20:20
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Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edemedi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk eden Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk eden Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı.

Kadıköy'deki mücadeleye ilk 11'de başlayan Nathan Ake, kullanılan korner atışında yerde kalırken devam edemedi. Sarı lacivertlilerde sakatlanan Ake'nin yerine 21. dakikada oyuna Kojo Oppong dahil oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasındaki derbide ezeli rakibi Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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