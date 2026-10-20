Lille Maçında Nathan Ake Şoku: Galatasaray Maçı Öncesi Fenerbahçelileri Korkutan Gelişme
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Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edemedi.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk eden Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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