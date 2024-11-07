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Temizlik Konusundaki Bilgi Seviyeni Ölçüyoruz!

etiket Temizlik Konusundaki Bilgi Seviyeni Ölçüyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
07.11.2024 - 12:31

Temizlik konusunda iddialı olduğunu söylüyorsan bu test tam senlik. Temizlik konusunda ne kadar bilgilisin öğrenmek istiyorsan haydi teste!

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1. Önce basit bir soruyla başlayalım mı? Toz almak için en doğru bez hangisi sence?

2. Ahşap yüzeyleri neyle temizlersin?

3. Peki banyoda bir kireç lekesi var, onu nasıl temizliyorsun?

4. "Çamaşır suyu başka temizlik malzemeleriyle karıştırılabilir." Sence bu cümle doğru mu yanlış mı?

4. "Çamaşır suyu başka temizlik malzemeleriyle karıştırılabilir." Sence bu cümle doğru mu yanlış mı?

5. Mutfaktaki lekeleri temizlemek zordur. Birikmiş yağ lekesi nasıl çıkar peki?

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6. Penceredeki izlerden nefret ediyorsun değil mi? Onları yok etmek için ne kullanıldığını biliyor musun?

7. Halıları süpürürken en etkili yöntemi de soralım...

8. Hepimiz yaşıyoruz bunu. Buzdolabında kötü koku olduğunda ne yaparsın?

9. Çamaşır makinesi bazen dayanılmaz kokuyor. Bu kokunun önüne nasıl geçilebilir?

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