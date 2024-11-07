Temizlik Konusundaki Bilgi Seviyeni Ölçüyoruz!
Temizlik Konusundaki Bilgi Seviyeni Ölçüyoruz!
Temizlik konusunda iddialı olduğunu söylüyorsan bu test tam senlik. Temizlik konusunda ne kadar bilgilisin öğrenmek istiyorsan haydi teste!
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1. Önce basit bir soruyla başlayalım mı? Toz almak için en doğru bez hangisi sence?
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2. Ahşap yüzeyleri neyle temizlersin?
3. Peki banyoda bir kireç lekesi var, onu nasıl temizliyorsun?
4. "Çamaşır suyu başka temizlik malzemeleriyle karıştırılabilir." Sence bu cümle doğru mu yanlış mı?
5. Mutfaktaki lekeleri temizlemek zordur. Birikmiş yağ lekesi nasıl çıkar peki?
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