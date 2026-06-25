Temizlik Anlayışına Göre Hangi Dönemin İnsanısın?
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Evrenin gizemi, burçlar veya karakter analizleri bir yana; bir insanın gerçekte kim olduğunu görmek istiyorsan ona bir temizlik bezi ver ve arkana yaslan!
Peki senin hijyen standartların ve temizlik ritüellerin aslında hangi döneme ait?
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1. Gözlerini kapat ve hayal et: Senin için "gerçek temizlik kokusu" tam olarak hangisi?
2. Başkasının evinde yerdeki bir saç telini veya sehpadaki tozu görünce gözün sürekli oraya kayar mı?
3. Temizlik yaparken senin için en vazgeçilmez sağ kolun hangisi?
4. Sırf canın sıkıldı veya streslisin diye durup dururken temizlik yaptığın olur mu?
5. Temizlik senin için psikolojik olarak tam olarak neyi ifade ediyor?
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6. Yeni yıkanmış çarşafları yatağa serdin. O an ne hissedersin?
7. Büyük bir bahar temizliğine girişeceksin. Süreci nasıl yönetirsin?
8. Alışverişte bir temizlik ürünü seçerken ilk baktığın kriter nedir?
Çamaşır suyu kokusu ciğerlerime dolmuyorsa, o ev temizlenmemiştir!
Ben dünyaya temizlik yapmaya gelmedim, bırakın teknoloji halletsin!
Kimyasallara hayır, yaşasın beyaz sirke, karbonat ve lavanta yağı!
Ev bana hizmet etsin, ben eve değil!
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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