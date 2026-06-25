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Temizlik Anlayışına Göre Hangi Dönemin İnsanısın?

etiket Temizlik Anlayışına Göre Hangi Dönemin İnsanısın?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
25.06.2026 - 09:14
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Evrenin gizemi, burçlar veya karakter analizleri bir yana; bir insanın gerçekte kim olduğunu görmek istiyorsan ona bir temizlik bezi ver ve arkana yaslan!

 Peki senin hijyen standartların ve temizlik ritüellerin aslında hangi döneme ait?

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1. Gözlerini kapat ve hayal et: Senin için "gerçek temizlik kokusu" tam olarak hangisi?

2. Başkasının evinde yerdeki bir saç telini veya sehpadaki tozu görünce gözün sürekli oraya kayar mı?

3. Temizlik yaparken senin için en vazgeçilmez sağ kolun hangisi?

4. Sırf canın sıkıldı veya streslisin diye durup dururken temizlik yaptığın olur mu?

5. Temizlik senin için psikolojik olarak tam olarak neyi ifade ediyor?

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6. Yeni yıkanmış çarşafları yatağa serdin. O an ne hissedersin?

7. Büyük bir bahar temizliğine girişeceksin. Süreci nasıl yönetirsin?

8. Alışverişte bir temizlik ürünü seçerken ilk baktığın kriter nedir?

Çamaşır suyu kokusu ciğerlerime dolmuyorsa, o ev temizlenmemiştir!

Senin temizlik standartların bu dünyaya biraz fazla yüksek! Sen, annelerimizden miras kalan o ikonik 'dip köşe' temizlik ekolünün son ve en güçlü temsilcisisin. Lavaboda tek bir su lekesi, televizyon ünitesinde gözle görülmeyen bir toz tanesi görsen için içini yer. Senin için temizlik sadece bir ev işi değil; bir arınma seansı, bir gurur meselesi ve hayata karşı dik duruşundur. 

Evine misafir geleceğini öğrendiğin an hafif bir panik dalgasıyla evi zaten temiz olsa bile baştan aşağı yıkayabilirsin. Kuralların sert, sınırların net: O eve ayakkabıyla yaklaşan, terlik giymeden basan veya yatağın üzerine dışarı kıyafetiyle oturan kişi kim olursa olsun senin gözünde hüküm giymiştir! Sen kesinlikle düzenin, titizliğin ve o buram buram hijyen kokan altın çağın insanısın.

Ben dünyaya temizlik yapmaya gelmedim, bırakın teknoloji halletsin!

Senin temizlik felsefen tamamen akıllı çözümler, maksimum pratiklik ve minimum efor üzerine kurulu. 'Hayat çok kısa ve ben pazar günümü elime bez alıp toz kovalayarak harcayamam' diyorsun ki sonuna kadar haklısın! Robot süpürgen evin en kıymetli üyesi, hatta muhtemelen ona bir isim bile koydun. Pratik spreyler, akıllı hava temizleyiciler ve hayatı kolaylaştıran ne kadar teknolojik alet varsa senin sağ kolun. Evin genel olarak derli toplu ve nizami görünmesi senin için yeterli; mikro düzeyde hijyen takıntılarıyla ömrünü tüketmiyorsun. İşleri en hızlı şekilde organize edip, kalan zamanı kahve içerek, dizi izleyerek veya kendine vakit ayırarak değerlendirmeyi çok iyi biliyorsun.

Kimyasallara hayır, yaşasın beyaz sirke, karbonat ve lavanta yağı!

Sen sadece evini değil; ruhunu, doğayı ve evrenin enerjisini de temiz tutmaya çalışan o bilinçli ve vizyoner nesildensin. Klasik deterjanların o ağır, yapay kokuları seni temizlenmiş hissettirmek bir yana dursun, adeta boğuyor. Senin evinde temizlik; beyaz sirke, karbonat, limon ve esansiyel yağların o huzur veren kokularıyla yapılır. Minimalist bir yaşam tarzını benimsiyorsun; evde ne kadar az eşya varsa, o kadar az toz ve o kadar çok huzur olduğuna inanıyorsun. Temizlik yaparken sadece görünen kirleri süpürmezsin; bir adaçayı veya tütsü yakarak evdeki negatif enerjiyi de kapı dışarı edersin. Çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve estetik algısı yüksek bir temizlik anlayışın var.

Ev bana hizmet etsin, ben eve değil!

Dünyanın bütün stresini, kaygısını ve takıntılarını bir kenara bırakmış, adeta nirvanaya ulaşmış bir rahatlığın var. Senin için ev; kurallarla dolu bir ameliyathane değil, içinde özgürce yaşanması, dağıtılması ve tadının çıkarılması gereken sıcak bir yuva. Banyo aynasındaki su lekeleri, tezgahta sabaha kalan birkaç bulaşık veya sehpadaki hafif toz tabakası senin yaşam enerjini asla düşüremez. 'Bağışıklık sistemimiz boşuna mı var, biraz mikrop iyidir' felsefesiyle hareket ediyorsun. Temizliği bir görev veya kriz anı olarak değil, tamamen keyfe keder, canın ne zaman isterse o zaman yapılan bir aktivite olarak görüyorsun. Hayatı akışına bırakmayı çok iyi başaran, stressiz, bohem ve kendiyle barışık o eski, huzurlu dönemlerin insanısın!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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