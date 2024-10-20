Temizlik Alışkanlıklarına Göre Annene mi Yoksa Babana mı Benziyorsun?
Temizlik Alışkanlıklarına Göre Annene mi Yoksa Babana mı Benziyorsun?
Temizlik alışkanlıklarımız, ailemizden ne kadar etkileniyoruz? Kimimiz her köşeyi pırıl pırıl yapmak için savaşıyor, kimimiz de “bir gün yaparım” diyerek günü kurtarıyor. Bu testte, senin temizlik tarzına bakıp annen mi yoksa baban mı daha çok seni yansıtıyor, keşfedeceğiz! Hadi, başlayalım!😄🧹
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seç.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Şimdi de yaşını seç bakalım.
3. Evde bir işten nefret ediyorsun. Ne olabilir bu?
4. Hadi itiraf et, yatağını ne kadar düzenli topluyorsun?
5. Temizlik müziği açıyor musun, açıyorsan nasıl bir şeyler dinlersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Tebrikler! Sen resmen annenin izinden giden bir temizlik gurususun