Temizlik Alışkanlıklarına Göre Annene mi Yoksa Babana mı Benziyorsun?

Her şey yerli yerinde, pırıl pırıl olmazsa gözlerine uyku girmez, değil mi? Yatağını toplamak, mutfak tezgahını sürekli silmek senin için bir yaşam tarzı haline gelmiş. Hatta misafir geleceğinde evi baştan aşağı temizleyen, misafir sonrası yine bir temizlik seansı yapanlardansın.

Annenin o titizliği sende tavan yapmış diyebiliriz. Evin bir müze gibi düzenli olmalı, her şeyin yeri belli, tozlar asla barınamaz! Belki biraz fazla detaycı olabilirsin ama seni rahatsız eden o ufak tefek şeyler, başkalarının fark etmediği toz zerreleri bile senin için büyük bir mesele. Temizlik senin için sadece bir görev değil, resmen bir meditasyon şekli.