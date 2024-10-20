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Temizlik Alışkanlıklarına Göre Annene mi Yoksa Babana mı Benziyorsun?

etiket Temizlik Alışkanlıklarına Göre Annene mi Yoksa Babana mı Benziyorsun?

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 10:31

Temizlik alışkanlıklarımız, ailemizden ne kadar etkileniyoruz? Kimimiz her köşeyi pırıl pırıl yapmak için savaşıyor, kimimiz de “bir gün yaparım” diyerek günü kurtarıyor. Bu testte, senin temizlik tarzına bakıp annen mi yoksa baban mı daha çok seni yansıtıyor, keşfedeceğiz! Hadi, başlayalım!😄🧹

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1. Öncelikle cinsiyetini seç.

2. Şimdi de yaşını seç bakalım.

3. Evde bir işten nefret ediyorsun. Ne olabilir bu?

4. Hadi itiraf et, yatağını ne kadar düzenli topluyorsun?

5. Temizlik müziği açıyor musun, açıyorsan nasıl bir şeyler dinlersin?

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6. Dikey süpürgeyi ne sıklıkla eline alırsın?

6. Dikey süpürgeyi ne sıklıkla eline alırsın?

7. Temizlik konusunda annen mi daha iyiydi, baban mı?

8. Son olarak dolap içlerin nasıl? Hadi bakalım...

Tebrikler! Sen resmen annenin izinden giden bir temizlik gurususun!

Tebrikler! Sen resmen annenin izinden giden bir temizlik gurususun!

Her şey yerli yerinde, pırıl pırıl olmazsa gözlerine uyku girmez, değil mi? Yatağını toplamak, mutfak tezgahını sürekli silmek senin için bir yaşam tarzı haline gelmiş. Hatta misafir geleceğinde evi baştan aşağı temizleyen, misafir sonrası yine bir temizlik seansı yapanlardansın.

Annenin o titizliği sende tavan yapmış diyebiliriz. Evin bir müze gibi düzenli olmalı, her şeyin yeri belli, tozlar asla barınamaz! Belki biraz fazla detaycı olabilirsin ama seni rahatsız eden o ufak tefek şeyler, başkalarının fark etmediği toz zerreleri bile senin için büyük bir mesele. Temizlik senin için sadece bir görev değil, resmen bir meditasyon şekli.

Sen tam bir denge insanısın!

Ne aşırı titizsin ne de tamamen rahat. Hem annenin o temizliğe önem veren tarafını almışsın hem de babanın biraz daha rahat yaklaşımını. Yani evi sürekli süpürüp toz almıyorsun ama ihtiyaç olduğunda da işi geciktirmiyorsun. Temizlik senin için hayatın merkezi değil ama her şey düzenli olursa da daha huzurlu hissediyorsun.

Misafir geleceği zaman panik yapıp evi baştan aşağı toparlıyorsun ama misafir gittikten sonra da öyle kendini kaybetmiyorsun. Senin için önemli olan dengeyi kurmak. 'Yeterince temiz, daha fazlasına gerek yok' diyebiliyorsun, bu da seni temizlik işlerinde çok yorulmadan huzurlu biri yapıyor. Hem iş bitiyor hem de ruhun rahat. İkisinden de aldığın bu özelliklerle dengeli ve rahat bir temizlik alışkanlığın var.

Belli ki babanın o rahat tarafını kapmışsın.

Belli ki babanın o rahat tarafını kapmışsın.

Temizlik konusunda pek de kasmayanlardansın, doğru mu? Kirlenince temizlersin, işlerin ucunu kaçırmadığın sürece pek de dert etmiyorsun. Temizlik senin için önemli ama hayatının her anını buna adamıyorsun. Haftada bir süpürmek, arada bir toz almak yetiyor sana.

Dürüst olalım, temizlik konusunda biraz rahat davranıyorsun ama hayatın temposunda bu çok da kötü bir şey değil! Çok kasmaya gerek yok, öyle değil mi? Temiz ev güzel ama temizliğe bu kadar vakit ayırmaktansa keyfini çıkarmak lazım diyorsun. Önemli olan huzur, ev biraz dağınık olabilir, ama senin enerjin yerinde olsun!

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Tebrikler! Sen resmen annenin izinden giden bir temizlik gurususun