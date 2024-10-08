Temiz Bir İş Ortamında Çalışmanın 10 Avantajı

Dağınıklık sizi sürekli oyundan çıkaran bir dikkat dağıtıcı olarak görev yapar. Temiz ve düzenli bir ortam ise adeta zihin temizliği sağlar! Bilgisayar başında “Neredeydi o kalem?” diye saatler harcamak yerine işinize dört elle sarılabilirsiniz. Hem böylece hiçbir şey dikkatinizi dağıtamaz, odağınızla ışık hızında ilerlersiniz. Hadi, masayı topla ve süper güçlerini geri kazan!