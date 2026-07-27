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Temelinde 390 Dev Çelik Kazık Var: Osmangazi Köprüsü'nün 3 Aşamalı İnşa Süreci Açıklandı

Temelinde 390 Dev Çelik Kazık Var: Osmangazi Köprüsü'nün 3 Aşamalı İnşa Süreci Açıklandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.07.2026 - 15:49
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmara Bölgesi’nin ulaşımındaki en kritik noktalarından biri olan Osmangazi Köprüsü’nün kule temellerindeki mühendislik süreçlerine ilişkin detayları paylaştı. Temellerin üç aşamalı özel bir mühendislik çalışmasıyla inşa edildiğini vurgulayan Uraloğlu, deniz tabanının altında yürütülen titiz çalışmalara dikkat çekti.

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Kule temellerinin ilk aşamasında deniz tabanındaki zeminin güçlendirildiğini aktaran Bakan Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

Kule temellerinin ilk aşamasında deniz tabanındaki zeminin güçlendirildiğini aktaran Bakan Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

'Deniz yatağının yaklaşık 40 metre altındaki zemin güçlendirildi. Bu kapsamda Kuzey ve Güney kuleleri için toplam 390 adet, 2 metre çapında ve 34,25 metre uzunluğunda çelik kazık çakıldı. Kazıkların üzerine yaklaşık 3 metre kalınlığında çakıl yatak oluşturularak keson temeller için sağlam bir zemin hazırlandı.'

Sürecin ikinci aşamasında, boyutlarıyla dikkat çeken dev betonarme kesonların inşası ve yerleştirilmesi sağlandı.

Sürecin ikinci aşamasında, boyutlarıyla dikkat çeken dev betonarme kesonların inşası ve yerleştirilmesi sağlandı.

15 metre yüksekliğinde, 54 metre genişliğinde ve 67 metre uzunluğundaki kesonların bir bölümünün kuru havuzda, kalan kısmının ise ıslak havuzda üretildiğini belirten Uraloğlu, kompozit şaftların çelik montajlarının da bu dönemde tamamlandığını ifade etti.

Yaklaşık 5 katlı bir bina yüksekliğine sahip dev yapıların kule noktalarına çekildiğini söyleyen Uraloğlu, "İçlerine kontrollü şekilde deniz suyu alarak hazırlanan çakıl yatak üzerine milimetrik hesaplamalarla batırıp yerleştirdik" dedi.

Yaklaşık 5 katlı bir bina yüksekliğine sahip dev yapıların kule noktalarına çekildiğini söyleyen Uraloğlu, "İçlerine kontrollü şekilde deniz suyu alarak hazırlanan çakıl yatak üzerine milimetrik hesaplamalarla batırıp yerleştirdik" dedi.

Kule temellerinin zemin güçlendirmesi, keson inşası/batırılması ve su yüzeyinde kalan kaide ile bağ kirişi imalatlarından oluşan üçlü süreçle tamamlandığını vurgulayan Uraloğlu, 'Deniz tabanında uyguladığımız her aşamayı titizlikle planladık. Güçlendirilmiş zemin, çelik kazıklar ve dev kesonlarla Osmangazi Köprüsü’nün kuleleri için güvenli ve sağlam bir temel oluşturduk' ifadelerini kullandı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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