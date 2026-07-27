Temelinde 390 Dev Çelik Kazık Var: Osmangazi Köprüsü'nün 3 Aşamalı İnşa Süreci Açıklandı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmara Bölgesi’nin ulaşımındaki en kritik noktalarından biri olan Osmangazi Köprüsü’nün kule temellerindeki mühendislik süreçlerine ilişkin detayları paylaştı. Temellerin üç aşamalı özel bir mühendislik çalışmasıyla inşa edildiğini vurgulayan Uraloğlu, deniz tabanının altında yürütülen titiz çalışmalara dikkat çekti.
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Kule temellerinin ilk aşamasında deniz tabanındaki zeminin güçlendirildiğini aktaran Bakan Uraloğlu, şu bilgileri verdi:
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Sürecin ikinci aşamasında, boyutlarıyla dikkat çeken dev betonarme kesonların inşası ve yerleştirilmesi sağlandı.
Yaklaşık 5 katlı bir bina yüksekliğine sahip dev yapıların kule noktalarına çekildiğini söyleyen Uraloğlu, "İçlerine kontrollü şekilde deniz suyu alarak hazırlanan çakıl yatak üzerine milimetrik hesaplamalarla batırıp yerleştirdik" dedi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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