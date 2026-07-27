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Mesut Can Tomay Kimdir? Neden Gözaltına Alındı?

Mesut Can Tomay Kimdir? Neden Gözaltına Alındı?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
27.07.2026 - 15:32
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Sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay gözaltına alınmasıyla birlikte aramalarda yükselen isimlerden oldu. Mesut Can Tomay kimdir, kaç yaşında ve kariyerine nasıl başladı? Oyunculuk ve sosyal medya çalışmalarının yanı sıra hangi projelerde yer aldı? Mesut Can Tomay neden gözaltına alındı? Son gelişmelerin ardından yeniden araştırılmaya başlanan Mesut Can Tomay’ın hayatı, kariyeri ve gözaltı süreciyle ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

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Mesut Can Tomay Kimdir?

Mesut Can Tomay Kimdir?

Mesut Can Tomay, 2 Haziran 1999 tarihinde İstanbul’da doğan oyuncu ve sosyal medya içerik üreticisidir. Küçük yaşlarda televizyon dünyasına adım atan Tomay, geniş kitleler tarafından ilk olarak Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla tanındı. Daha sonra televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte dijital içerik üretimine yönelen Tomay, özellikle YouTube’da Ali Biçim ile hazırladığı eğlence ve komedi içerikleriyle tanınırlığını artırdı.

Mesut Can Tomay’ın Kariyeri

Mesut Can Tomay’ın Kariyeri

Mesut Can Tomay’ın ekran kariyerinde Türk’ün Uzayla İmtihanı, Kördüğüm ve Heredot Cevdet Saati gibi televizyon yapımları yer aldı. Sinemada ise Mc Dandik, Yolsuzlar Çetesi, İkinci Şans ve Maide’nin Altın Günü gibi filmlerde rol aldı. Tomay, ilerleyen yıllarda ağırlığını dijital platformlara verdi ve 2019’dan itibaren Ali Biçim ile birlikte YouTube içerikleri üretmeye başladı. Oyunculuğun yanı sıra sosyal medya videoları, eğlence programları ve dijital projeler kariyerinin önemli bir bölümünü oluşturdu.

Mesut Can Tomay Neden Gözaltına Alındı?

Mesut Can Tomay Neden Gözaltına Alındı?

Sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay’ın, gözaltına alınmasıyla birlikte sebebi merak edildi. Ünlü ismin yasaklı madde ticareti nedeniyle gözaltına alındığı iddia edildi.

Mesut Can Tomay Tutuklandı mı?

Mesut Can Tomay Tutuklandı mı?

Mesut Can Tomay, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk işlemleri gerçekleşti. Ancak şu ana kadar Tomay hakkında tutuklama kararı verilmedi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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