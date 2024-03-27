Tektaşınızın Değeri ve Büyüklüğü Evliliğinizin Ne Kadar Süreceğinin Habercisi Olabilir
Tektaşınızın Değeri ve Büyüklüğü Evliliğinizin Ne Kadar Süreceğinin Habercisi Olabilir
Kaynak: https://www.psychologytoday.com/us/bl...
Nişan ve düğün yüzüğü için ne kadar harcamalısınız? Muhtemelen iki ila üç aylık maaşın bir kural olduğunu duymuşsunuzdur; ancak bu tamamen keyfi bir 'kural' ve çoğu insanın takip ettiği bir kural değil. İnsanlar ne kadar harcadıklarından bağımsız olarak, yüzüklerin pahalı olması gerektiği düşüncesine inanır çünkü onlar sadece bir mücevher parçası olarak değil, aynı zamanda partnerlerin birbirlerine olan sevgi ve bağlılıklarının simgeleri olarak görülür. Ancak gerçekten ne kadar harcadığınız önemli mi? Bir düğün yüzüğünün maliyeti ve büyüklüğü ilişki başarısı ve evlilikte mutluluk üzerinde gerçekten bir etkiye sahip mi? Detaylar aşağıda 👇
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Bir araştırma dergisi olan Economic Inquiry'de yayımlanan bir çalışma, nişan yüzüğü harcamalarının bir evliliğin ne kadar süreceğiyle nasıl ilişkilendirildiğini araştırdı.
Araştırmacıların bulgularına göre, cinsiyete bakılmaksızın, nişan yüzüğü harcamaları genellikle evliliğin süresi ile ilgisizdi. Ancak, belirli harcama kategorileri boşanma olasılıklarıyla ilişkilendirilmişti.
Araştırmacılar ayrıca, düğün için en az harcama yapanların özellikle 1.000 dolardan az harcayanların aslında daha düşük bir boşanma riskine sahip olduklarını buldular.
Neden daha fazla harcama yapmak, daha kısa süreli evliliklerle ilişkilendiriliyor?
Başka bir olasılık da, daha fazla veya daha az harcama yapanların kişilikleri ve değerleri veya evlenme nedenleri gibi çeşitli yönlerden farklı olabileceğidir.
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Bu sonuçlar, pahalı nişan yüzüklerinin ve düğünlerin boşanmaya karşı bir kalkan olmadığını hatta tersi yönde etkisinin olduğunu gösteriyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇
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