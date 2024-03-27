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Tektaşınızın Değeri ve Büyüklüğü Evliliğinizin Ne Kadar Süreceğinin Habercisi Olabilir

Tektaşınızın Değeri ve Büyüklüğü Evliliğinizin Ne Kadar Süreceğinin Habercisi Olabilir

Evlilik Hakkında Her Şey ilişki
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 17:56

Nişan ve düğün yüzüğü için ne kadar harcamalısınız? Muhtemelen iki ila üç aylık maaşın bir kural olduğunu duymuşsunuzdur; ancak bu tamamen keyfi bir 'kural' ve çoğu insanın takip ettiği bir kural değil. İnsanlar ne kadar harcadıklarından bağımsız olarak, yüzüklerin pahalı olması gerektiği düşüncesine inanır çünkü onlar sadece bir mücevher parçası olarak değil, aynı zamanda partnerlerin birbirlerine olan sevgi ve bağlılıklarının simgeleri olarak görülür. Ancak gerçekten ne kadar harcadığınız önemli mi? Bir düğün yüzüğünün maliyeti ve büyüklüğü ilişki başarısı ve evlilikte mutluluk üzerinde gerçekten bir etkiye sahip mi? Detaylar aşağıda 👇

Kaynak: https://www.psychologytoday.com/us/bl...
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Bir araştırma dergisi olan Economic Inquiry'de yayımlanan bir çalışma, nişan yüzüğü harcamalarının bir evliliğin ne kadar süreceğiyle nasıl ilişkilendirildiğini araştırdı.

Bir araştırma dergisi olan Economic Inquiry'de yayımlanan bir çalışma, nişan yüzüğü harcamalarının bir evliliğin ne kadar süreceğiyle nasıl ilişkilendirildiğini araştırdı.

Bulunan şey ise, daha pahalı yüzüklerin aslında kısa süreli evliliklerle ilişkilendirilmiş olmasıydı. Araştırmacılar ortalama yaşları 34 olan 3,151 yetişkini anket yoluyla incelediler. Katılımcıların toplamının %68'i evliydi ve hiç boşanmamıştı, %32'si ise boşanmıştı. Katılımcılara evlilik masrafları (ve ayrıca nişan yüzüğü maliyeti) ve evlilik süreleri hakkında sorular yönlendirildi.

Araştırmacıların bulgularına göre, cinsiyete bakılmaksızın, nişan yüzüğü harcamaları genellikle evliliğin süresi ile ilgisizdi. Ancak, belirli harcama kategorileri boşanma olasılıklarıyla ilişkilendirilmişti.

Araştırmacıların bulgularına göre, cinsiyete bakılmaksızın, nişan yüzüğü harcamaları genellikle evliliğin süresi ile ilgisizdi. Ancak, belirli harcama kategorileri boşanma olasılıklarıyla ilişkilendirilmişti.

Nişan yüzüğüne harcanan miktarlarda insanların raporları arasında büyük bir değişkenlik vardı ve bazıları hiç nişan yüzüğü almamıştı. Özellikle, yüzüklerine 2.000 ila 4.000 dolar harcayanlar arasında boşanma olasılıkları daha yüksekti. Bahsetmekte fayda var ki yüzükleri olan ve maliyetini bilenler arasında çoğunluk, aslında 2.000 dolardan az harcadıklarını bildirdi, bu nedenle 2-4 bin dolar aslında ölçeğin yüksek uçlarına doğru; 4.000 dolardan daha fazla harcayanların sayısı oldukça azdı.

Araştırmacılar ayrıca, düğün için en az harcama yapanların özellikle 1.000 dolardan az harcayanların aslında daha düşük bir boşanma riskine sahip olduklarını buldular.

Araştırmacılar ayrıca, düğün için en az harcama yapanların özellikle 1.000 dolardan az harcayanların aslında daha düşük bir boşanma riskine sahip olduklarını buldular.

Buna karşılık, en pahalı düğünler, 20.000 dolardan fazla maliyeti olanlar, en azından anketin kadın katılımcıları arasında daha yüksek boşanma riskiyle ilişkilendirilmişti. Tüm bunlar, nişan yüzükleri ve düğünler için daha fazla harcama yapmanın daha uzun süren evliliklerle bağlantılı olmadığını gösteriyor. Eğer bir ilişki varsa, genellikle ters yönde bir eğilim gösteriyor gibi görünüyor.

Neden daha fazla harcama yapmak, daha kısa süreli evliliklerle ilişkilendiriliyor?

Neden daha fazla harcama yapmak, daha kısa süreli evliliklerle ilişkilendiriliyor?

Çalışmanın yazarları tarafından belirtilen bir olasılık, daha pahalı düğünlerin ve yüzüklerin daha fazla borçlanmayla ilişkilendirilmesi ve bunun da ödeme stresini artırması olarak karşımıza çıkıyor. Başka bir deyişle, belki de ekonomik sıkıntılar veya kişinin ödeme kapasitesinin ötesinde harcama yapması evlilikte anlaşmazlıklar ve tartışmalar doğuruyor olabilir. Tabii ki, daha fazla harcama yapanların daha fazla maddi imkana sahip olabileceği ve bu nedenle evlenme maliyetlerini daha kolay karşılayabileceği de bir olasılıktır.

Başka bir olasılık da, daha fazla veya daha az harcama yapanların kişilikleri ve değerleri veya evlenme nedenleri gibi çeşitli yönlerden farklı olabileceğidir.

Başka bir olasılık da, daha fazla veya daha az harcama yapanların kişilikleri ve değerleri veya evlenme nedenleri gibi çeşitli yönlerden farklı olabileceğidir.

Örneğin, daha az harcama yapanlar, evliliğin kendisini sevgilerinin nihai ifadesi olarak görebilirler. Ayrıca, daha yüksek bütçeli düğünler için daha fazla harcama yapanların daha düşüncesiz olabileceği de bir olasılıktır. Ve bu düşüncesizlik daha gösterişli bir kutlama sağlayabilirken, ileride olumsuz sonuçlar yaratabilir. Örneğin, büyük düşüncesizlik, daha fazla ilişki anlaşmazlığına veya belki de aldatma olasılığının artmasına neden olabilir.

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Bu sonuçlar, pahalı nişan yüzüklerinin ve düğünlerin boşanmaya karşı bir kalkan olmadığını hatta tersi yönde etkisinin olduğunu gösteriyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

Bu sonuçlar, pahalı nişan yüzüklerinin ve düğünlerin boşanmaya karşı bir kalkan olmadığını hatta tersi yönde etkisinin olduğunu gösteriyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇

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