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Tek Soruluk Mantık Testine Göre Sen Yüzde Kaç Zekisin?

Tek Soruluk Mantık Testine Göre Sen Yüzde Kaç Zekisin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
21.04.2024 - 11:01

Tek soruluk mantık testine göre sen yüzde kaç zekisin?

Haydi teste!

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Bir kabilede kadınlar Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri erkekler ise Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri yalan söylemektelermiş. Diğer günlerde ise yalnızca doğruyu söylüyorlarmış. Bir gün erkeklerden biri, kadınlardan biriyle bir araya gelmiş ve sohbet etmeye başlamış. Laf arasında kadın erkeğe "Dün yalan söylüyordum." demiş. Erkek de kadına "Ben de" diye cevap vermiş. Sizce bu diyaloğun geçtiği gün, hangi gündür?

%100 zeki birisin!

%75 zeki birisin!

%50 zeki birisin!

%25 zeki birisin!

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