Tek Seferde 15 Bin Palamut Avladılar: Tanesi 40 Liraya Kadar Düştü

Balıkçılar öğle saatlerinde Amasra Limanı'ndan ayrılıp Cide açıklarına yöneldi. Tekne burada iki kez ağ attı ve iki atımda da ağlar palamutla doldu. Akşamüstü Cide Limanı'na yanaşan teknedeki balıklar, bin 500 kasaya bölünerek karaya çıkarıldı.

Kasa başına ortalama 10 palamut düştüğü düşünüldüğünde toplam sayı 15 bine ulaşıyor. Palamutların her biri yaklaşık 1 kilo geldiği için avın toplam ağırlığı da 15 ton civarında hesaplanıyor. Limana kasa kasa inen balıklar, çevredeki vatandaşların da yüzünü güldürdü.