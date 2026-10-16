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Tek Seferde 15 Bin Palamut Avladılar: Tanesi 40 Liraya Kadar Düştü

Tek Seferde 15 Bin Palamut Avladılar: Tanesi 40 Liraya Kadar Düştü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 14:47
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Karadeniz'de bu sezon yaşanan palamut bolluğu, bir balıkçı teknesine meslek hayatının en büyük avını getirdi. Bartın'ın Amasra ilçesinden denize açılan balıkçılar, Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında yalnızca 3 saatte yaklaşık 15 bin palamut yakaladı. Tezgaha inen bereket fiyatlara da yansıdı ve yaklaşık 1 kiloluk palamutun tanesi 40 liraya kadar geriledi.

Kaynak: İHA

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Öğlen limandan çıkan tekne akşamüstü 1.500 kasa palamutla döndü

Öğlen limandan çıkan tekne akşamüstü 1.500 kasa palamutla döndü

Balıkçılar öğle saatlerinde Amasra Limanı'ndan ayrılıp Cide açıklarına yöneldi. Tekne burada iki kez ağ attı ve iki atımda da ağlar palamutla doldu. Akşamüstü Cide Limanı'na yanaşan teknedeki balıklar, bin 500 kasaya bölünerek karaya çıkarıldı.

Kasa başına ortalama 10 palamut düştüğü düşünüldüğünde toplam sayı 15 bine ulaşıyor. Palamutların her biri yaklaşık 1 kilo geldiği için avın toplam ağırlığı da 15 ton civarında hesaplanıyor. Limana kasa kasa inen balıklar, çevredeki vatandaşların da yüzünü güldürdü.

Daha önce en fazla bin kasa tutan balıkçılar ilk kez 1.500 kasaya ulaştı

Daha önce en fazla bin kasa tutan balıkçılar ilk kez 1.500 kasaya ulaştı

Teknedeki balıkçılardan Davut Azaklı, bu avın meslek hayatındaki en yüksek rakam olduğunu söyledi. Daha önce en fazla bin kasa civarında balık tuttuklarını anlatan Azaklı, 1.500 kasaya ilk kez ulaştıklarını belirtti.

Sezonun beklenenden bereketli geçtiğini vurgulayan Azaklı, 'Bu yıl özellikle palamut çok bol, beklentilerimizden daha fazla palamut oldu. Şu ana kadar ben bu kadar balık tutmamıştım' dedi. Balıkçının aktardığına göre 15 bin palamutluk av, yalnızca 2-3 saat içinde ağlara takıldı.

Bolluk tezgaha yansıdı, palamutun tanesi 40 liraya indi

Bolluk tezgaha yansıdı, palamutun tanesi 40 liraya indi

Karadeniz'de yazı geçirip sonbaharla birlikte Boğaz'a doğru inen palamut, Ekim ayında balıkçıların en çok beklediği türlerin başında geliyor. Bu yıl ağlara takılan miktar arttıkça fiyatlar da aşağı indi ve yaklaşık 1 kiloluk palamutun tanesi 40 liraya kadar düştü.

Sezonun bolluğu son haftalarda gündemden düşmüyor. Geçen hafta İstanbul'daki balıkçı birliği, düşen fiyatlar yüzünden üyelerinden palamut avına geçici olarak ara vermesini istemiş, çağrı ucuz balığa ulaşan vatandaşlardan tepki toplamıştı. Zonguldak'ta ise bir balıkçı, ağlarına takılan palamutları kasa kasa ücretsiz dağıttı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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