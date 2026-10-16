Tek Seferde 15 Bin Palamut Avladılar: Tanesi 40 Liraya Kadar Düştü
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Karadeniz'de bu sezon yaşanan palamut bolluğu, bir balıkçı teknesine meslek hayatının en büyük avını getirdi. Bartın'ın Amasra ilçesinden denize açılan balıkçılar, Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında yalnızca 3 saatte yaklaşık 15 bin palamut yakaladı. Tezgaha inen bereket fiyatlara da yansıdı ve yaklaşık 1 kiloluk palamutun tanesi 40 liraya kadar geriledi.
Kaynak: İHA
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Öğlen limandan çıkan tekne akşamüstü 1.500 kasa palamutla döndü
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Daha önce en fazla bin kasa tutan balıkçılar ilk kez 1.500 kasaya ulaştı
Bolluk tezgaha yansıdı, palamutun tanesi 40 liraya indi
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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