Tek Bir Görsel Üzerinden Yapılan Türkiye ABD Kıyaslaması Tartışmalara Neden Oldu
Tek Bir Görsel Üzerinden Yapılan Türkiye ABD Kıyaslaması Tartışmalara Neden Oldu
Şehirlerimizin durumu içler acısı... Yeşil alan azlığı, plansız yapılaşma, afetlere karşı önlemsizlik, park yeri sorunu, park yeri sorunu olmayan yerlerde kaldırım sorunu derken dertlerimiz saymakla bitmez. Tabii bu dertlerin farkındayız ama mevcut halin sebebi ne diye de sorgulayanlar olabiliyor. Bir mimar X hesabından sorunun fakirlik değil açgözlülük olduğunu öne sürdü. Katılan da oldu katılmayan da...
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Görselde solda alışkın olduğumuz bir sokak yapısı sağda ise ABD olduğunu tahmin ettiğimiz bir sokağın yapısı var.
Tabii bu teze tam olarak katılmayanlar da var.
Estetiği düşünen de...
Meselenin fakirlik olduğunu söyleyen de var.
Olayın sosyolojik boyutları da var.
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