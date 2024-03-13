Tek Bir Görsel Üzerinden Yapılan Türkiye ABD Kıyaslaması Tartışmalara Neden Oldu

Şehirlerimizin durumu içler acısı... Yeşil alan azlığı, plansız yapılaşma, afetlere karşı önlemsizlik, park yeri sorunu, park yeri sorunu olmayan yerlerde kaldırım sorunu derken dertlerimiz saymakla bitmez. Tabii bu dertlerin farkındayız ama mevcut halin sebebi ne diye de sorgulayanlar olabiliyor. Bir mimar X hesabından sorunun fakirlik değil açgözlülük olduğunu öne sürdü. Katılan da oldu katılmayan da...