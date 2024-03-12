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Aynı Kahveyi Dolar Kuruna Rağmen ABD'den Pahalı İçtiğimizi Söyleyen Kullanıcı: "Sizleri Çok Fena Öpüyorlar"

Aynı Kahveyi Dolar Kuruna Rağmen ABD'den Pahalı İçtiğimizi Söyleyen Kullanıcı: "Sizleri Çok Fena Öpüyorlar"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
12.03.2024 - 15:19

Türkiye'de 2021'den bu yana TL'deki değer kaybıyla artan kurlara rağmen enflasyondaki artışın yüksekliği yurt dışını kur farkına karşın ucuzlatıyor. En basit kahve fiyatlarında bile görülen fark üzüyor.

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Dolar/TL'nin 2018'de başlayan, 2021'de hızlanan, 2024'te de halen süren yükselişi Türkiye'de hem TL'nin değerini düşürüyor hem de enflasyonla alım gücümüzü etkiliyor.

Dolar/TL'nin 2018'de başlayan, 2021'de hızlanan, 2024'te de halen süren yükselişi Türkiye'de hem TL'nin değerini düşürüyor hem de enflasyonla alım gücümüzü etkiliyor.

Yüzde 67 oranındaki enflasyonun tartışması bir yandan, sadece 4 yıl önce 2020 yılının 12 Mart'ında 6,20 olan dolar/TL'nin bugün (12 Mart 2024) 32 liranın üzerinde işlem görmesi de diğer yandan durumu karışık bir hale getiriyor.

Enflasyonla giderek daha pahalı bir hale dönüşen Türkiye'de fiyatlardaki yükseliş, "dünyada da enflasyon" var hikayesini aşmış durumda.

Enflasyonla giderek daha pahalı bir hale dönüşen Türkiye'de fiyatlardaki yükseliş, "dünyada da enflasyon" var hikayesini aşmış durumda.

Öyle ki artık yurt dışındaki ürünler kur farkına göre daha ucuz oluyor.

ABD ile Türkiye'de kahve fiyatlarının karşılaştırması da burada devreye giriyor.

ABD ile Türkiye'de kahve fiyatlarının karşılaştırması da burada devreye giriyor.
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Sütlü bir kahvenin fiyatının Türkiye'de 170 TL olurken, ABD'de 4,95 dolar yani TL bazında yaklaşık 159 TL olması tartışılması gereken bir konu olarak görülüyor.

Gelen yorumlarda da tartışma başlıyor.

Gelen yorumlarda da tartışma başlıyor.
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Farklı ürün karşılaştırmaları da devreye girerken,

Farklı ürün karşılaştırmaları da devreye girerken,
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Enflasyonun üzerinden para kazanma bir nevi de greedflasyon devreye giriyor.

Enflasyonun üzerinden para kazanma bir nevi de greedflasyon devreye giriyor.
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Shrink mi, Skimpf mi, Greed mi flasyon? diye soranlar buraya.

Devalüasyon öngörüleri de gecikmiyor.

Devalüasyon öngörüleri de gecikmiyor.
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Bir yandan da talep enflasyonu tespitleri de geride kalmıyor.

Bir yandan da talep enflasyonu tespitleri de geride kalmıyor.
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Kafalar da karışıyor.

Kafalar da karışıyor.
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"Demek ki millette para var" denilebilecek yorumlar da görülüyor.

"Demek ki millette para var" denilebilecek yorumlar da görülüyor.
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Farkındalık da devreye giriyor.

Farkındalık da devreye giriyor.
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Siz kahveye kaç para veriyorsunuz?

Siz kahveye kaç para veriyorsunuz?
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Yorumlara bekliyoruz.

Yorumlara bekliyoruz.
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