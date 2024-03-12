Aynı Kahveyi Dolar Kuruna Rağmen ABD'den Pahalı İçtiğimizi Söyleyen Kullanıcı: "Sizleri Çok Fena Öpüyorlar"

Yüzde 67 oranındaki enflasyonun tartışması bir yandan, sadece 4 yıl önce 2020 yılının 12 Mart'ında 6,20 olan dolar/TL'nin bugün (12 Mart 2024) 32 liranın üzerinde işlem görmesi de diğer yandan durumu karışık bir hale getiriyor.