Aynı Kahveyi Dolar Kuruna Rağmen ABD'den Pahalı İçtiğimizi Söyleyen Kullanıcı: "Sizleri Çok Fena Öpüyorlar"
Aynı Kahveyi Dolar Kuruna Rağmen ABD'den Pahalı İçtiğimizi Söyleyen Kullanıcı: "Sizleri Çok Fena Öpüyorlar"
Türkiye'de 2021'den bu yana TL'deki değer kaybıyla artan kurlara rağmen enflasyondaki artışın yüksekliği yurt dışını kur farkına karşın ucuzlatıyor. En basit kahve fiyatlarında bile görülen fark üzüyor.
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Dolar/TL'nin 2018'de başlayan, 2021'de hızlanan, 2024'te de halen süren yükselişi Türkiye'de hem TL'nin değerini düşürüyor hem de enflasyonla alım gücümüzü etkiliyor.
Enflasyonla giderek daha pahalı bir hale dönüşen Türkiye'de fiyatlardaki yükseliş, "dünyada da enflasyon" var hikayesini aşmış durumda.
ABD ile Türkiye'de kahve fiyatlarının karşılaştırması da burada devreye giriyor.
Gelen yorumlarda da tartışma başlıyor.
Farklı ürün karşılaştırmaları da devreye girerken,
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Enflasyonun üzerinden para kazanma bir nevi de greedflasyon devreye giriyor.
Devalüasyon öngörüleri de gecikmiyor.
Bir yandan da talep enflasyonu tespitleri de geride kalmıyor.
Kafalar da karışıyor.
"Demek ki millette para var" denilebilecek yorumlar da görülüyor.
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Farkındalık da devreye giriyor.
Siz kahveye kaç para veriyorsunuz?
Yorumlara bekliyoruz.
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