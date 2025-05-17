TBMM Aracıyla Uyuşturucu Satan AKP'li Vekilin Oğlunun Skandal Konuşmaları Ortaya Çıktı

AKP Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci’nin oğlu Muhammed Tayyip Zenbilci’nin aralarında bulunduğu üç sanık hakkında 10 yıl hapis isteniyor. Ahmet Zenbilci ise çıkan haberlerin ardından partiden istifa ettiğini duyurmuştu. Ancak Zenbilci’nin hiç istifa etmediği iddia edilmişti. Bu iddialar devam ederken gazeteci İsmail Saymaz, Muhammed Tayyip Zenbilci’ye dair yeni detaylara yer verdi.