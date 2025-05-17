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TBMM Aracıyla Uyuşturucu Satan AKP'li Vekilin Oğlunun Skandal Konuşmaları Ortaya Çıktı

TBMM Aracıyla Uyuşturucu Satan AKP'li Vekilin Oğlunun Skandal Konuşmaları Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.05.2025 - 15:48

AKP Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci’nin uyuşturucu ticaretinden tutuklu oğlu Muhammed Tayyip Zenbilci’ye dair yeni detaylar ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz, halktv.com.tr’de yayımlanan yazısında Zenbilci’nin uyuşturucu alışverişi detaylarını yazdı. 

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AKP’li milletvekilinin oğlu uyuşturucu ticaretinden tutuklu.

AKP’li milletvekilinin oğlu uyuşturucu ticaretinden tutuklu.

AKP Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci’nin oğlu Muhammed Tayyip Zenbilci’nin aralarında bulunduğu üç sanık hakkında 10 yıl hapis isteniyor. Ahmet Zenbilci ise çıkan haberlerin ardından partiden istifa ettiğini duyurmuştu. Ancak Zenbilci’nin hiç istifa etmediği iddia edilmişti. Bu iddialar devam ederken gazeteci İsmail Saymaz, Muhammed Tayyip Zenbilci’ye dair yeni detaylara yer verdi.

TBMM’ye kayıtlı araçla Diyarbakır’dan Adana’ya uyuşturucu taşıdı. Direksiyon başında uyuşturucu içerken yakalandı.

TBMM’ye kayıtlı araçla Diyarbakır’dan Adana’ya uyuşturucu taşıdı. Direksiyon başında uyuşturucu içerken yakalandı.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın yazısında aktardığına göre Muhammed Tayyip Zenbilci, TBMM makam aracı kartıya uyuşturucu ticaretini yaptı. Araçta 25 kilo 850 gram esrar ele geçirildi. Zenbilci direksiyon başında esrar içerken yakalandı. 

Zenbilci’nin uyuşturucu ticaretine dair yazışmaları da iddianameye girdi. Zenbilci, uyuşturucu pazarlığında yarım kilogram için 100 bin TL istiyor.  Yarım kilonun tek seferde taşınmayacağını belirten Zenbilci, “Çay taşımıyoruz a*k, uyuşturucu taşıyorsunuz. Risk çok” yanıtını veriyor.

Polislerin kendisini aramayacağını söyleyen Zenbilci, uyuşturucunun tamamını kendisinin getireceğini söylüyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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