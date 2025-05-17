TBMM Aracıyla Uyuşturucu Satan AKP'li Vekilin Oğlunun Skandal Konuşmaları Ortaya Çıktı
AKP Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci’nin uyuşturucu ticaretinden tutuklu oğlu Muhammed Tayyip Zenbilci’ye dair yeni detaylar ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz, halktv.com.tr’de yayımlanan yazısında Zenbilci’nin uyuşturucu alışverişi detaylarını yazdı.
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AKP’li milletvekilinin oğlu uyuşturucu ticaretinden tutuklu.
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TBMM’ye kayıtlı araçla Diyarbakır’dan Adana’ya uyuşturucu taşıdı. Direksiyon başında uyuşturucu içerken yakalandı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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