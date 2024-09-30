İsmail Saymaz: AK Parti'den İstifa Eden Milletvekili Ahmet Zenbilci'nin Oğlu 'Uyuşturucu Ticareti'nde Şüpheli
İsmail Saymaz: AK Parti'den İstifa Eden Milletvekili Ahmet Zenbilci'nin Oğlu 'Uyuşturucu Ticareti'nde Şüpheli
Kaynak: https://halktv.com.tr/siyaset/akpli-m...
AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, bir adli soruşturmada oğlunun adının geçmesi üzerine partisiyle ilişkisini sonlandırdığını duyurdu.
Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'ın edindiği bilgilere göre Zenbilci'nin oğlu Tayyip Zenbilci, yürütülen bir 'uyuşturucu ticareti' soruşturmasında şüpheli konumda. Geçen hafta gözaltına alınan Tayyip Zenbilci tutuklandı.
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AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Zenbilci konu ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
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AK Partili Ahmet Zenbilci'nin istifa kararının gerisinde, oğlunu da kapsayan bir soruşturma yer alıyor.
Halk TV programcısı İsmail Saymaz, konuya ilişkin AKP’li kaynaklardan bilgi aldı. Saymaz'ın edindiği bilgilere göre Zenbilci’nin oğlu, bir uyuşturucu soruşturmasında geçen hafta gözaltına alındı ve tutuklandı.
Bu durum Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletildi. Erdoğan da kurmaylarına Zenbilci'nin derhal partiden istifa etmesi gerektiğini söyledi. Zenbilci de bugün partisinden istifasını açıkladı.
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