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Taze Bir Ses: Paccu’nun 10 Harekete Geçiren Şarkısını Dinlemeye Var mısın?

etiket Taze Bir Ses: Paccu’nun 10 Harekete Geçiren Şarkısını Dinlemeye Var mısın?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 23:44

Henüz 22 yaşında olmasına rağmen ortaya iyi işler çıkaran Paccu, Spotify'da aylık 400 binden fazla dinleyiciye sahip. E biz de onu listemize konuk etmeseydik olmazdı!

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1. Your Heart

2. Breeze

3. Let You Go

4. Ain't Gonna

5. Gold Sweat

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6. Get Ya

7. Aeto

8. All Night

9. Easy To Love

10. Midnight

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