Taze Bir Ses: Paccu’nun 10 Harekete Geçiren Şarkısını Dinlemeye Var mısın?
Taze Bir Ses: Paccu’nun 10 Harekete Geçiren Şarkısını Dinlemeye Var mısın?
Henüz 22 yaşında olmasına rağmen ortaya iyi işler çıkaran Paccu, Spotify'da aylık 400 binden fazla dinleyiciye sahip. E biz de onu listemize konuk etmeseydik olmazdı!
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1. Your Heart
2. Breeze
3. Let You Go
4. Ain't Gonna
5. Gold Sweat
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6. Get Ya
7. Aeto
8. All Night
9. Easy To Love
10. Midnight
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