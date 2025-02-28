Tatiller Çok Çabuk Bitiyor Diyenler İçin Zamanı Durduracak Kadar Bizleri İçine Alan 13 Şarkı
Tatiller Çok Çabuk Bitiyor Diyenler İçin Zamanı Durduracak Kadar Bizleri İçine Alan 13 Şarkı
Daha cuma akşamından kısa hafta sonu için hayıflananlara özel zamanı durduran şarkılar bu listede...
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1. Rihanna - Stay ft. Mikky Ekko
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2. Manga - Dursun Zaman ft. Göksel
3. Billie Eilish & Khalid - Lovely
4. Imagine Dragons - Radioactive
5. Bedük - Koyver Kendini
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6. Sam Smith - Stay With Me
7. Justin Timberlake - Mirrors
8. Murat Dalkılıç - Kara Gözlüm
9. Pink - Just Give Me A Reason ft. Nate Ruess
10. Rema, Selena Gomez - Calm Down
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11. Passenger - Let Her Go
12. Gotye - Somebody That I Used To Know ft. Kimbra
13. Lykke Li - I Follow Rivers
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