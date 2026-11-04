Almanların Alman Usulü Hesap Ödeme Alışkanlığının Ardındaki Neden Bakın Ne Çıktı
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Hesap geldiğinde herkes garsona ne yediğini tek tek söylüyor ve yalnızca onun parasını ödüyor.
Berlin'de gece dükkânlarının önünde içenler bile kimin kaç tur ısmarladığını aklında tutuyor.
Güney Almanya'daki açık hava mekânlarında ve halk festivallerinde tur ısmarlamak çok daha olağan.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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