Almanların Alman Usulü Hesap Ödeme Alışkanlığının Ardındaki Neden Bakın Ne Çıktı

Biri garsona spagetti ile iki içki söyleyip tam o tutarı ödüyor. Bir sonraki kişi pizzasının ve içkisinin parasını veriyor, masa böyle böyle tamamlanıyor. Hesabı eşit bölmek ya da sırayla içki ısmarlamak burada pek alışılmış bir şey değil.

Garsonların çoğu da hesabı getirirken zaten 'Getrennt oder zusammen?' (Ayrı mı, birlikte mi?) diye soruyor. Birçok Alman için doğal cevap hâlâ 'Getrennt, bitte' (Ayrı, lütfen).