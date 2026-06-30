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Tatil Karakterine Göre Sana En Uygun Rotayı Söylüyoruz!

etiket Tatil Karakterine Göre Sana En Uygun Rotayı Söylüyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
30.06.2026 - 14:38
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Herkesin tatil anlayışı bambaşkadır. Konumuz herkes değil bu sefer, sensin!

Sessiz sakin bir koyda kafa dinlemeyi mi seversin yoksa tarihi sokaklarda kaybolmayı mı? Belki de ev konforunu lüks detaylarla yaşamak senin için en iyisidir! İhtiyacın olan tatili bulman için sana birkaç soru hazırladık. Testi çöz ve tatil karakterine en uygun rotayı öğren!

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1. Klasik bir soruyla başlayalım: Tatil senin için ne ifade ediyor?

2. Sabahın köründe başlayan havuz başı animasyonlarına veya bitmek bilmeyen çocuk seslerine tahammülün var mı?

2. Sabahın köründe başlayan havuz başı animasyonlarına veya bitmek bilmeyen çocuk seslerine tahammülün var mı?

3. Mideler guruldadı ve akşam yemeği vakti geldi! Yemek masasında seni ne mutlu eder?

3. Mideler guruldadı ve akşam yemeği vakti geldi! Yemek masasında seni ne mutlu eder?

4. Valizinin olmazsa olmazı dediğin bir tatil eşyası seç bakalım!

5. Kaldığın yer sana ne hissettirmeli?

5. Kaldığın yer sana ne hissettirmeli?
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6. Şimdi de şunu soralım: Nasıl bir tatil arkadaşı seni çileden çıkarır? Aramızda kalacak! 🤫

7. Gittiğin tatilden çok memnun kaldın ve herkese öneriyorsun diyelim ama farklı yerler de görmek istiyorsun. Yine de gittiğin yere tatil için bir daha gider miydin?

8. Son sorudayız! Tatil fotoğraflarını göstermeni isteseydik bize bu görsellerden hangisini gösterirdin?

Söğütköy, Marmaris!

Söğütköy, Marmaris!

Sen tatilde insan yüzü görmek istemeyenlerdensin. Bütün kalabalıktan ve gürültüden kaçıp sadece kafanı dinlemek istiyorsun. Sana çocuk sesinin olmadığı yetişkinlere özel sakin bir ortam lazım. Selimiye ve Bozburun'u geçince yolun sonunda karşına çıkan huzurlu belde Söğütköy tam senlik. Dünyadan uzak tabiata yakın bu Ege kasabasında deniz ürünlerini yerken dünyadan ne kadar uzaklaştığını düşünüp oh çekeceksin!

Ayvalık!

Ayvalık!

Senin tatil anlayışın bütün gün bir şezlongda yatmak değil. Tatile gittiğin yerin dar sokaklarına girecek, tarihi dokuyu hissedecek ve yerel lezzetleri tadacaksın. Kuzey Ege'nin bu sakin ve vakur kasabasında taş sokakların denize indiği yerlerde dolaşmak sana çok iyi gelecek. Akşam rüzgarının zeytin dallarını fısıldattığı bu kadim coğrafyanın içinde yavaş ve sakin bir tatil tam senin kalemin. Cunda'nın dar sokakları ve meşhur lezzetleri de cabası!

Yalıkavak!

Yalıkavak!

Sen konforundan ve standartlarından zerre ödün vermeyenlerdensin. Lüks olsun ama gösterişten uzak, sade ve mahrem kalsın istiyorsun. Kendi özel mutfağın ve havuzunla ev rahatlığını sonuna kadar yaşaman lazım. Bodrum'un gözde beldesi Yalıkavak'ta koya panoramik hakim ama gözlerden uzak elit deneyim tam senlik. Yalıkavak Marina'nın hemen burnunun dibinde olup yine de herkesten uzak manzaraya karşı kendi krallığını kurmak senin tatil anlayışının ta kendisi!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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