Tatil İçin Geldiği Türkiye’den Ayrılan Gurbetçinin Arabasındaki Yastıktan 1 Kiloluk Külçe Altın Çıktı

Yaz tatillerini anavatanlarında geçirip yaşadıkları Belçika'ya dönmek üzere yola çıkan bir Türk aile, 16 Ağustos gecesi sınır kapısına ulaştı. Rutin işlemler sırasında gümrük memurlarına beyan edecekleri hiçbir değerli eşyaları veya nakit varlıkları olmadığını belirten ailenin aracı, ekiplerin uyguladığı risk analizi prosedürlerine takılarak daha kapsamlı bir inceleme alanına çekildi.

Aracın iç kısmında titizlikle yürütülen aramalar sırasında gümrük görevlilerinin dikkati, arka koltukta duran ve dışarıdan bakıldığında sıradan görünen bir yastığa yöneldi. Yastığın dolgu malzemelerini kontrol eden ekipler, kumaşın derinliklerine ustalıkla yerleştirilmiş sarı renkli ağır bir metal kütlesiyle karşılaştı. Hemen laboratuvar ortamında incelemeye alınan bu gizemli nesnenin, 995 saflık derecesine sahip, tam 1 kilogram ağırlığında bir altın külçesi olduğu saptandı.

Piyasa değeri güncel hesaplamalarla tam 121 bin 10 euro olarak belirlenen bu devasa servete, yasal bildirim zorunluluğunun ihlal edilmesi sebebiyle devlet tarafından el konuldu. Yastık içinde gizlice sınır ötesine geçirilmeye çalışılan altınla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı ve Svilengrad Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda derhal adli soruşturma başlatıldı. Aile üyelerinin ifadelerine başvurulurken, olayın arkasında organize bir suç ağı olup olmadığı da araştırılıyor.

Meydana gelen bu çarpıcı olayın ardından Bulgaristan Gümrük İdaresi yetkilileri, uluslararası seyahat eden tüm yolcuları yakından ilgilendiren kritik bir mevzuat hatırlatması yaptı. Avrupa Birliği gümrük yasalarına göre, saflık derecesi yüzde 99,5 ve üzerinde olan altın külçelerinin doğrudan nakit para statüsünde işlem gördüğü vurgulandı. Sınır kapılarından geçerken 10 bin euro ve bu değeri aşan her türlü nakit paranın veya eşdeğer varlığın mutlaka resmi olarak bildirilmesi gerekiyor.