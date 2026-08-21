Tatil İçin Geldiği Türkiye’den Ayrılan Gurbetçinin Arabasındaki Yastıktan 1 Kiloluk Külçe Altın Çıktı
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Türkiye'den Belçika'ya dönüş yoluna geçen gurbetçi ailenin otomobilinde yapılan detaylı aramada, arka koltuktaki bir yastığın içine gizlenmiş yaklaşık 121 bin euro değerinde 1 kilogramlık saf altın külçesi ele geçirildi.
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Bulgaristan sınırındaki Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı, filmleri aratmayacak bir kaçakçılık girişimine sahne oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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