Tatil Dönüşü Deniz Meltemini Hoparlörlere Taşıyan 12 Tatlı Şarkı
Tatil Dönüşü Deniz Meltemini Hoparlörlere Taşıyan 12 Tatlı Şarkı
Yaz tatilinin huzur veren anılarını geri çağırmak için deniz meltemini hoparlörlere taşımak gibisi yok! Dinlediğimiz müzikler, anılarımızı her yere taşır. Deniz kıyısında yaşadığınız tatlı anıları yanınızda şarkılar ile taşıyabilirsiniz. 🌊 🍓 🥥🍃
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Angus & Julia Stone - Yellow Brick Road
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Jack Johnson - Better Together
Ben Howard - Only Love
Iron & Wine - Flightless Bird, American Mouth
Norah Jones - Sunrise
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The Paper Kites - Bloom
Vance Joy - Georgia
First Aid Kit - My Silver Lining
Bon Iver - Skinny Love
Hollow Coves - Coastline
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