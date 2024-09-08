Tatil Dönüşü Deniz Meltemini Hoparlörlere Taşıyan 12 Tatlı Şarkı

Yaz tatilinin huzur veren anılarını geri çağırmak için deniz meltemini hoparlörlere taşımak gibisi yok! Dinlediğimiz müzikler, anılarımızı her yere taşır. Deniz kıyısında yaşadığınız tatlı anıları yanınızda şarkılar ile taşıyabilirsiniz. 🌊 🍓 🥥🍃