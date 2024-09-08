Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Tatil Dönüşü Deniz Meltemini Hoparlörlere Taşıyan 12 Tatlı Şarkı

etiket Tatil Dönüşü Deniz Meltemini Hoparlörlere Taşıyan 12 Tatlı Şarkı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 19:44

Yaz tatilinin huzur veren anılarını geri çağırmak için deniz meltemini hoparlörlere taşımak gibisi yok! Dinlediğimiz müzikler, anılarımızı her yere taşır. Deniz kıyısında yaşadığınız tatlı anıları yanınızda şarkılar ile taşıyabilirsiniz. 🌊 🍓 🥥🍃

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Angus & Julia Stone - Yellow Brick Road

Jack Johnson - Better Together

Ben Howard - Only Love

Iron & Wine - Flightless Bird, American Mouth

Norah Jones - Sunrise

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

The Paper Kites - Bloom

Vance Joy - Georgia

First Aid Kit - My Silver Lining

Bon Iver - Skinny Love

Hollow Coves - Coastline

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

José Gonzaléz - Heartbeats

Sufjan Stevens - Should Have Known Better

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın