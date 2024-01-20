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Taşınırken Sorun Yaşamamanız İçin Dikkat Etmeniz Gereken 15 Püf Nokta

Taşınırken Sorun Yaşamamanız İçin Dikkat Etmeniz Gereken 15 Püf Nokta

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 21:31

Ev değiştirmek oldukça sancılı bir dönem olabilir. Günümüz fiyatlarında yeni bir ev bulmak yeteri kadar zor olsa da, buldukdan sonra da çileleri o kadar kolay bitmez. Bugün, taşınma sürecinizin daha kolay geçmesi için dikkat etmeniz gerekn 15 maddeyi sizin için sıraladık.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Kesinlikle eski kapı kilitlerini yenileriyle değiştirmek olmalı."

1. "Kesinlikle eski kapı kilitlerini yenileriyle değiştirmek olmalı."

'Mümkünse dışarıya açılan bütün kilitli kapı ve pencereleri değiştirin.'

2. "Evdeki her tuvalet için bir tane tuvalet pompası almayı ihmal etmeyin."

2. "Evdeki her tuvalet için bir tane tuvalet pompası almayı ihmal etmeyin."

'Emin olun bir şeyler ters gittiğinde pompanız olmasın istemezsiniz.'

3. "Gaz vanaları, kalorifer vanaları ve su vanaları nerede hemen keşfetmek de mantıklı olacaktır."

3. "Gaz vanaları, kalorifer vanaları ve su vanaları nerede hemen keşfetmek de mantıklı olacaktır."

'Ayrıca bütün vanalar çalışıyor mu bir kontrol edin.'

4. "Evin her köşesinin fotoğrafını çek."

4. "Evin her köşesinin fotoğrafını çek."

'Böylece sen evden çıkarken ev sahibin zaten orada olan hasarları sana bağlayamasın.'

5. "Kesinlikle klozet kapağını değiştirmekle başlayın."

5. "Kesinlikle klozet kapağını değiştirmekle başlayın."
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6. "Özellikle yaz ayındaysan klimanın filtresini değiştirmekle başlamak iyi bir fikir."

6. "Özellikle yaz ayındaysan klimanın filtresini değiştirmekle başlamak iyi bir fikir."

7. "Kullandığın platformlarda ev adresini güncellemeyi de unutma."

7. "Kullandığın platformlarda ev adresini güncellemeyi de unutma."

8. "Derinlemesine bir ev temizliğine girmek de güzel bir fikir."

9. "Eğer özellikle büyük bir eve taşınıyorsan önce temizlenecek odaları seç. Örneğin yatak odası, mutfak ve banyoyu temizlemekle başlayabilirsin."

9. "Eğer özellikle büyük bir eve taşınıyorsan önce temizlenecek odaları seç. Örneğin yatak odası, mutfak ve banyoyu temizlemekle başlayabilirsin."

'Diğer odaları daha sonra da yapabilirsin.'

10. "Komşularınla tanışmakla başla. Bakalım nasıl insanlarmış."

10. "Komşularınla tanışmakla başla. Bakalım nasıl insanlarmış."
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11. "Akıllara çok gelmeyecek bir nokta ama kesinlikle tuvalet kağıdı almakla başla."

11. "Akıllara çok gelmeyecek bir nokta ama kesinlikle tuvalet kağıdı almakla başla."

'Evi temizlemenin ortasında tuvalet kağıdının olmadığını görmek kadar kötü bir şey yok.'

12. "Her noktasını ara ve içerisinde gizli bir şeyler olmadığından emin ol."

12. "Her noktasını ara ve içerisinde gizli bir şeyler olmadığından emin ol."

13. "Adaçayı yakarak evdeki kötü enerjiden kurtulmayı da unutma."

13. "Adaçayı yakarak evdeki kötü enerjiden kurtulmayı da unutma."

14. "Evdeki ampülleri LED ışıkla değiştirmeyi dene."

'Uzun vadede cebine daha çok para kalacak.'

15. "Ev önceden temizlenmiş olsa da, içerisine taşınmadan bir güzel temizleyip her yerini silmekle başla."

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