Taşınırken Sorun Yaşamamanız İçin Dikkat Etmeniz Gereken 15 Püf Nokta
Taşınırken Sorun Yaşamamanız İçin Dikkat Etmeniz Gereken 15 Püf Nokta
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Ev değiştirmek oldukça sancılı bir dönem olabilir. Günümüz fiyatlarında yeni bir ev bulmak yeteri kadar zor olsa da, buldukdan sonra da çileleri o kadar kolay bitmez. Bugün, taşınma sürecinizin daha kolay geçmesi için dikkat etmeniz gerekn 15 maddeyi sizin için sıraladık.
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1. "Kesinlikle eski kapı kilitlerini yenileriyle değiştirmek olmalı."
2. "Evdeki her tuvalet için bir tane tuvalet pompası almayı ihmal etmeyin."
3. "Gaz vanaları, kalorifer vanaları ve su vanaları nerede hemen keşfetmek de mantıklı olacaktır."
4. "Evin her köşesinin fotoğrafını çek."
5. "Kesinlikle klozet kapağını değiştirmekle başlayın."
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6. "Özellikle yaz ayındaysan klimanın filtresini değiştirmekle başlamak iyi bir fikir."
7. "Kullandığın platformlarda ev adresini güncellemeyi de unutma."
8. "Derinlemesine bir ev temizliğine girmek de güzel bir fikir."
9. "Eğer özellikle büyük bir eve taşınıyorsan önce temizlenecek odaları seç. Örneğin yatak odası, mutfak ve banyoyu temizlemekle başlayabilirsin."
10. "Komşularınla tanışmakla başla. Bakalım nasıl insanlarmış."
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11. "Akıllara çok gelmeyecek bir nokta ama kesinlikle tuvalet kağıdı almakla başla."
12. "Her noktasını ara ve içerisinde gizli bir şeyler olmadığından emin ol."
13. "Adaçayı yakarak evdeki kötü enerjiden kurtulmayı da unutma."
14. "Evdeki ampülleri LED ışıkla değiştirmeyi dene."
15. "Ev önceden temizlenmiş olsa da, içerisine taşınmadan bir güzel temizleyip her yerini silmekle başla."
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