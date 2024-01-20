Taşınırken Sorun Yaşamamanız İçin Dikkat Etmeniz Gereken 15 Püf Nokta

Ev değiştirmek oldukça sancılı bir dönem olabilir. Günümüz fiyatlarında yeni bir ev bulmak yeteri kadar zor olsa da, buldukdan sonra da çileleri o kadar kolay bitmez. Bugün, taşınma sürecinizin daha kolay geçmesi için dikkat etmeniz gerekn 15 maddeyi sizin için sıraladık.