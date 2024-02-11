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Tasarruf Etmek İçin Kullandıkları En İlginç Yöntemleri Paylaşarak Bizleri Şaşırtan 15 Kişi

Tasarruf Etmek İçin Kullandıkları En İlginç Yöntemleri Paylaşarak Bizleri Şaşırtan 15 Kişi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 15:01

Günümüzde tasarruf etmek neredeyse hepimizin dikkat etmeye çalıştığı noktalardan birisi. Bugün, farklı farklı insanların tasarruf etmek için kullandıkları ilginç yöntemlere bakacağız. Siz de aklınıza gelen benzer maddeleri bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Yemek yapmayı öğrendim ve dışarıdan yemeyi bıraktım."

2. "Eskisi gibi yakınımdaki insanlara hediye almıyorum..."

2. "Eskisi gibi yakınımdaki insanlara hediye almıyorum..."

3. "İnternetten alışveriş yapmayı bıraktım ve bir şey almak istiyorsam sadece dükkana giderek alıyorum."

'Genelde dükkana gitmeden önce alışveriş yapma isteğim geçmiş oluyor.'

4. "YouTube'u kullanarak bozulan eşyalarımı değiştirmek yerine tamir etmeyi öğrendim."

4. "YouTube'u kullanarak bozulan eşyalarımı değiştirmek yerine tamir etmeyi öğrendim."

5. "Starbucks almayı bıraktım ve kendi kahvemi kendim yapıyorum."

5. "Starbucks almayı bıraktım ve kendi kahvemi kendim yapıyorum."

'Her ay yüzlerce lira kurtarmış oldum.'

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6. "Pahalı marketlere gitmek yerine ucuz marketleri tercih ediyorum."

6. "Pahalı marketlere gitmek yerine ucuz marketleri tercih ediyorum."

'Ayrıca indirimleri takip ederek tasarrufumu arttırıyorum.'

7. "Çevremde ikinci el kıyafet satan dükkanları buldum ve bu tarz ürünleri almaya başladım."

7. "Çevremde ikinci el kıyafet satan dükkanları buldum ve bu tarz ürünleri almaya başladım."

8. "Tatile çıkmak yerine zamanımı evde geçirmeye başladım ve artık gereksiz tatil masraflarım yok!"

8. "Tatile çıkmak yerine zamanımı evde geçirmeye başladım ve artık gereksiz tatil masraflarım yok!"

9. "Gazlı içecekleri içmeyi bıraktım ve artık sadece su içiyorum."

9. "Gazlı içecekleri içmeyi bıraktım ve artık sadece su içiyorum."

10. "Kırsalda yaşamaya başladım ve burada her şey çok ucuz."

10. "Kırsalda yaşamaya başladım ve burada her şey çok ucuz."

'Kiraları geçtim yemek fiyatları bile daha az.'

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11. "Arabamı sattım ve toplu taşımaya yöneldim."

11. "Arabamı sattım ve toplu taşımaya yöneldim."

'Hayat çok daha basitleşti ve eskisi gibi araba masraflarım olmuyor.'

12. "Spor salonuna gitmek yerine evde kendi vücut ağırlığımla çalışmaya başladım."

13. "Vejetaryen olduktan sonra fast-food yemeyi bıraktım ve böylece dışarıda yemek yerine evde yemeye alıştım."

13. "Vejetaryen olduktan sonra fast-food yemeyi bıraktım ve böylece dışarıda yemek yerine evde yemeye alıştım."

14. "Tek kullanımlık jiletler yerine düzgün bir jilet aldım ve sürekli traş olduğum için jilet masrafından kurtuldum."

14. "Tek kullanımlık jiletler yerine düzgün bir jilet aldım ve sürekli traş olduğum için jilet masrafından kurtuldum."

15. "Haftalık market alışverişlerimi online yapmaya başladım ve böylece alışverişlerimi daha iyi kontrol etmeye başladım."

15. "Haftalık market alışverişlerimi online yapmaya başladım ve böylece alışverişlerimi daha iyi kontrol etmeye başladım."

'Markete girdiğimde canım birçok şey çekiyor ama online alışveriş yapınca listem çoktan hazır oluyor.'

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