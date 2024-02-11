Tasarruf Etmek İçin Kullandıkları En İlginç Yöntemleri Paylaşarak Bizleri Şaşırtan 15 Kişi
Tasarruf Etmek İçin Kullandıkları En İlginç Yöntemleri Paylaşarak Bizleri Şaşırtan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Günümüzde tasarruf etmek neredeyse hepimizin dikkat etmeye çalıştığı noktalardan birisi. Bugün, farklı farklı insanların tasarruf etmek için kullandıkları ilginç yöntemlere bakacağız. Siz de aklınıza gelen benzer maddeleri bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Yemek yapmayı öğrendim ve dışarıdan yemeyi bıraktım."
2. "Eskisi gibi yakınımdaki insanlara hediye almıyorum..."
3. "İnternetten alışveriş yapmayı bıraktım ve bir şey almak istiyorsam sadece dükkana giderek alıyorum."
4. "YouTube'u kullanarak bozulan eşyalarımı değiştirmek yerine tamir etmeyi öğrendim."
5. "Starbucks almayı bıraktım ve kendi kahvemi kendim yapıyorum."
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6. "Pahalı marketlere gitmek yerine ucuz marketleri tercih ediyorum."
7. "Çevremde ikinci el kıyafet satan dükkanları buldum ve bu tarz ürünleri almaya başladım."
8. "Tatile çıkmak yerine zamanımı evde geçirmeye başladım ve artık gereksiz tatil masraflarım yok!"
9. "Gazlı içecekleri içmeyi bıraktım ve artık sadece su içiyorum."
10. "Kırsalda yaşamaya başladım ve burada her şey çok ucuz."
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11. "Arabamı sattım ve toplu taşımaya yöneldim."
12. "Spor salonuna gitmek yerine evde kendi vücut ağırlığımla çalışmaya başladım."
13. "Vejetaryen olduktan sonra fast-food yemeyi bıraktım ve böylece dışarıda yemek yerine evde yemeye alıştım."
14. "Tek kullanımlık jiletler yerine düzgün bir jilet aldım ve sürekli traş olduğum için jilet masrafından kurtuldum."
15. "Haftalık market alışverişlerimi online yapmaya başladım ve böylece alışverişlerimi daha iyi kontrol etmeye başladım."
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