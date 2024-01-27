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Tasarım Aşıklarına Özel TikTok Virali: 2024 Yılında Mutlaka Denemeniz Gereken Hobiyi Açıklıyoruz

Tasarım Aşıklarına Özel TikTok Virali: 2024 Yılında Mutlaka Denemeniz Gereken Hobiyi Açıklıyoruz

Duru
Duru - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 10:16

Evde oturmuş ne yapacağınızı düşünüyorsanız punch (kanaviçe)işlemek sizin için son derece keyif verici bir aktivite olabilir.Bu eğlenceli ve yaratıcı uğraş, hem zihninizi meşgul eder, hem de el becerilerinizi geliştirir. Gelin birlikte bakalım!

Kaynak: https://metro.co.uk/2024/01/02/tiktok...
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2024 yılı yeni trendleri de beraberinde getirdi. Bu hobi 2024 yılında yaratıcı bir hobi arıyorsanız tam size göre!

2024 yılı yeni trendleri de beraberinde getirdi. Bu hobi 2024 yılında yaratıcı bir hobi arıyorsanız tam size göre!

TikTok'taki kullanıcılara göre bu yılın yeni gözdesi kanaviçe olacak. Hobbycraft firması, kanaviçe yapmanın uzaktan zor görünse de aslında oldukça kolay olduğunu söylüyor.

Uzmanlara göre, kanaviçe yaparken sadece tatlı şeyler yaratmakla kalmıyor, bunun yanında mental sağlığınızı da besliyorsunuz.

Uzmanlara göre, kanaviçe yaparken sadece tatlı şeyler yaratmakla kalmıyor, bunun yanında mental sağlığınızı da besliyorsunuz.

Farkındalık koçu Claire Renee'nin dediğine göre, ''Kanaviçe, halı yapma ve sashiko gibi hobilerin güzelliği, odaklanma ve dikkat gerektirmeleri ve yine tekrarlanabilir olmaları. Bu nedenle, onları uygularken bir akış durumuna ulaşmamıza izin verecek mükemmel bir kombinasyona sahip hobiler.''

Başlamak için ihtiyacınız olan tek şey bir zımba iğnesi kalemi, biraz yün ya da iplik, bir çerçeve ve nakış yapılacak kumaşlar.

Başlamak için ihtiyacınız olan tek şey bir zımba iğnesi kalemi, biraz yün ya da iplik, bir çerçeve ve nakış yapılacak kumaşlar.

Kaleminiz dişe geçirildikten ve kumaşınızı destek için bir çerçeve üzerine sıkıca oturttuktan sonra, iğneyi kumaştan delip kaldırmalısınız ve ardından bir dikiş oluşturmak için tekrar delmelisiniz.

Ne kadar kendinize güvendiğinize bağlı olarak deneyebileceğiniz birkaç farklı dikiş türü var.

Ne kadar kendinize güvendiğinize bağlı olarak deneyebileceğiniz birkaç farklı dikiş türü var.

Yeni başlayanlara özel punch kitleri de var ve içlerinde talimatlar da dahil olmak üzere ihtiyacınız olan her şey oluyor.

#punchneedle hashtag'i şimdiye kadar TikTok'ta 974 milyon görüntüleme topladı ve İnstagram'da bu etiketle 884.000'den fazla gönderi var.

#punchneedle hashtag'i şimdiye kadar TikTok'ta 974 milyon görüntüleme topladı ve İnstagram'da bu etiketle 884.000'den fazla gönderi var.

Düzenli olarak farklı el sanatlarını denediği videolar yayınlayan @duyguturgok adlı bir TikToker, kısa süre önce 2023'te denediği el sanatlarını bir araya getirdi ve videosu birçok kişiye bu hobiye başlamaları için ilham verdi.

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Kanaviçeyi tavsiye eden kullanıcı, bu hobiyi ‘100/10’ olarak değerlendirdi ve ‘Bu en terapötik zanaat’ dedi.

Kanaviçeyi tavsiye eden kullanıcı, bu hobiyi ‘100/10’ olarak değerlendirdi ve ‘Bu en terapötik zanaat’ dedi.

Fakat dediğine göre kanaviçe yaparken kullanılan materyalle ‘büyük fark yaratıyor. Bu nedenle düşünen herkese kendileri için ‘doğru olan tarzı bulmayı önerdi.

Daha sonra kanaviçe projeleri üzerinde çalıştığı birkaç klip yayınladı ve insanlar hobinin kolay göründüğünü düşünüp, çok etkilendiler.

Daha sonra kanaviçe projeleri üzerinde çalıştığı birkaç klip yayınladı ve insanlar hobinin kolay göründüğünü düşünüp, çok etkilendiler.

Kullanıcılardan biri ''İhtiyacım olmayan ama yapmak istediğim yeni bir hobi daha'' şeklinde esprili bir yorum yaptı. Başka bir kullanıcı ise ''Hoş geldin yeni bağımlılığım.'' şeklinde yorum yaptı.

Sonra insanlar uygulama üzerinden kendi tasarımlarını paylaşmaya başladılar.

Sonra insanlar uygulama üzerinden kendi tasarımlarını paylaşmaya başladılar.

Hatta trend o kadar patladı ki, X uygulaması da dahil her yerde ön sıralarda. İnsanlar bu hobiyi öğrenmek için son derece istekliler.

Peki ya siz kanaviçe yapmak hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha önce hiç yaptınız mı? Yorumlarda buluşalım!

Peki ya siz kanaviçe yapmak hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha önce hiç yaptınız mı? Yorumlarda buluşalım!

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