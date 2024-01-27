Tasarım Aşıklarına Özel TikTok Virali: 2024 Yılında Mutlaka Denemeniz Gereken Hobiyi Açıklıyoruz
Tasarım Aşıklarına Özel TikTok Virali: 2024 Yılında Mutlaka Denemeniz Gereken Hobiyi Açıklıyoruz
Kaynak: https://metro.co.uk/2024/01/02/tiktok...
Evde oturmuş ne yapacağınızı düşünüyorsanız punch (kanaviçe)işlemek sizin için son derece keyif verici bir aktivite olabilir.Bu eğlenceli ve yaratıcı uğraş, hem zihninizi meşgul eder, hem de el becerilerinizi geliştirir. Gelin birlikte bakalım!
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2024 yılı yeni trendleri de beraberinde getirdi. Bu hobi 2024 yılında yaratıcı bir hobi arıyorsanız tam size göre!
Uzmanlara göre, kanaviçe yaparken sadece tatlı şeyler yaratmakla kalmıyor, bunun yanında mental sağlığınızı da besliyorsunuz.
Başlamak için ihtiyacınız olan tek şey bir zımba iğnesi kalemi, biraz yün ya da iplik, bir çerçeve ve nakış yapılacak kumaşlar.
Ne kadar kendinize güvendiğinize bağlı olarak deneyebileceğiniz birkaç farklı dikiş türü var.
#punchneedle hashtag'i şimdiye kadar TikTok'ta 974 milyon görüntüleme topladı ve İnstagram'da bu etiketle 884.000'den fazla gönderi var.
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Kanaviçeyi tavsiye eden kullanıcı, bu hobiyi ‘100/10’ olarak değerlendirdi ve ‘Bu en terapötik zanaat’ dedi.
Daha sonra kanaviçe projeleri üzerinde çalıştığı birkaç klip yayınladı ve insanlar hobinin kolay göründüğünü düşünüp, çok etkilendiler.
Sonra insanlar uygulama üzerinden kendi tasarımlarını paylaşmaya başladılar.
Peki ya siz kanaviçe yapmak hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha önce hiç yaptınız mı? Yorumlarda buluşalım!
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