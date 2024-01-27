Tasarım Aşıklarına Özel TikTok Virali: 2024 Yılında Mutlaka Denemeniz Gereken Hobiyi Açıklıyoruz

Farkındalık koçu Claire Renee'nin dediğine göre, ''Kanaviçe, halı yapma ve sashiko gibi hobilerin güzelliği, odaklanma ve dikkat gerektirmeleri ve yine tekrarlanabilir olmaları. Bu nedenle, onları uygularken bir akış durumuna ulaşmamıza izin verecek mükemmel bir kombinasyona sahip hobiler.''