Taşacak Bu Deniz’deki Ayrılık İddiasından İnci Taneleri’nin Final Sebebine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
10.05.2026 - 16:23

10 Mayıs Pazar günü televizyon dünyası yine hareketli bir gün geçirdi. Yeni dizilere dahil olan oyunculardan, kulislerde konuşulan iddialara birçok detayı anbean sizlerle paylaşmıştık. Şimdiyse günün özeti olarak dikkat çeken başlıkları sizler için derledik. Gelin televizyon dünyasında neler olmuş birlikte bakalım!

Bülent İnal’ın Ömür Usta’yla anlaşma sağladığı öğrenildi.

Oyuncu bu sezon Kıskanmak dizisinde savcı Cihan Güneş karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Kıskanmak dizisinin 19 Mayıs tarihinde yayınlanacak 33. bölümle final yapacağı açıklanmıştı. Final kararının ardından Bülent İnal’ın yeni projesi de netleşmiş oldu. Oyuncunun Ömür Usta dizisinden gelen teklifi kabul ettiği belirtildi. Böylece yeni sezonda Nurgül Yeşilçay ve Gonca Vuslateri’yle aynı projede yer alacak.

Star TV’de yayınlanan Çirkin dizisinin sezon finali tarihi belli oldu.

Çirkin reyting sonuçlarıyla kanalın yüzünü güldürmüştü. Dizinin yeni bölümü bu akşam izleyiciyle buluşacak. Aynı zamanda 7. bölümde sürpriz bir isim konuk oyuncu olarak yer alacak. Türk müziğinin tanınan isimlerinden Kamuran Akkor dizide izleyici karşısına çıkacak ve Akkor’un sahneleri Süreyya Pera bölümünde yer alacak. 

Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul’un performansları izleyiciden olumlu yorumlar almayı sürdürüyor. Çirkin dizisi 8. bölümüyle sezon finali yaparak yaz arasına girecek.

Taşacak Bu Deniz geçtiğimiz cuma akşamı 27. bölümüyle seyirci karşısına çıktı.

Batuhan Bayar’ın adının jenerikte geçmemesiyle birlikte ayrılık iddiaları ortaya atıldı. TRT 1 dizisi Taşacak Bu Deniz’in kadrosunda başlıca rollerden Eyüphan’ı canlandıran oyuncunun ayrılıp ayrılmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şu an için yalnızca sosyal medyadaki iddialar gündemde.

İnci Taneleri 12 Mart’ta 51. bölümüyle final yaparak yayın hayatını sonlandırmıştı.

İlk iki sezonu büyük ilgi gören Yılmaz Erdoğan imzalı dizi, kadrosundaki yetenekli oyuncularıyla da adından söz ettirmeyi başarmıştı. 3. sezonu ise ocak ayının sonunda başlamış, geç başlaması nedeniyle ilgi görememişti. 

Yılmaz Erdoğan 2. Sayfa muhabiriyle yaptığı röportajında İnci Taneleri’nin neden bittiğini açıkladı. Erdoğan, dizi sürelerinin uzun olduğunu bu nedenle tek başına yazmakta zorlanadığını dile getirdi.

9 Mayıs Cumartesi gününün reyting sonuçları açıklandı.

İşte 9 Mayıs Cumartesi Gününün Reyting Sonuçları

Total

1. Güller ve Günahlar 6.60

2. Gönül Dağı 4.11

AB

1. Güller ve Günahlar 4.07

4. Gönül Dağı 2.18

ABC1 

1. Güller ve Günahlar 5.55

3. Gönül Dağı 3.12

Son olarak Altı Üstü İstanbul dizisine ödüllü oyuncu Feyyaz Duman’ın katıldığı öğrenildi.

Oyuncu projede Tarık karakterine hayat verecek. Tarık karakterinin geçmişinde zor olaylar yaşadığı belirtiliyor. Hikayede futbol takımının antrenörü olarak izleyici karşısına çıkacak. Takımda yer alan gençlerin hayatında önemli bir etkisi olacak. Rahimcan Kapkap’ın canlandırdığı Emir karakteriyle de yakın sahneleri olacak. Altı Üstü İstanbul için oyuncu görüşmeleri devam ediyor. Yapım ekibinin önümüzdeki günlerde yeni isimleri açıklaması bekleniyor. Dizinin yayın tarihiyle ilgili detayların da yakında netleşeceği konuşuluyor.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
