Altı Üstü İstanbul Adlı Yaz Dizisinin Kadrosuna Güçlü İsim Dahil Oldu

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
10.05.2026 - 08:47

Altı Üstü İstanbul dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Yaz sezonunda ekrana gelecek yapım için hazırlıklar sürüyor. Dizinin çekim tarihi yaklaşırken yeni oyuncular da netleşiyor. Gençlik hikayesiyle dikkat çeken projeye deneyimli bir isim dahil oldu. Yapım ekibi okuma provası için geri sayıma geçti. Dizinin karakterleriyle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Son olarak ödüllü bir oyuncunun projeye katıldığı öğrenildi.

NTC Medya imzası taşıyan Altı Üstü İstanbul dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Yapımın yaz sezonunda atv ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar yer alıyor. Gençlik türündeki proje son dönemde konuşulan yapımlar arasında. Çekimlerin 15 Mayıs tarihinde başlaması hedefleniyor. Okuma provasının ise 13 Mayıs’ta yapılacağı öğrenildi. Kadro çalışmaları sürerken yeni bir oyuncu daha projeye dahil oldu.

Feyyaz Duman’ın diziyle anlaşma sağladığı açıklandı.

Oyuncu projede Tarık karakterine hayat verecek. Tarık karakterinin geçmişinde zor olaylar yaşadığı belirtiliyor. Hikayede futbol takımının antrenörü olarak izleyici karşısına çıkacak. Takımda yer alan gençlerin hayatında önemli bir etkisi olacak. Rahimcan Kapkap’ın canlandırdığı Emir karakteriyle de yakın sahneleri olacak. Altı Üstü İstanbul için oyuncu görüşmeleri devam ediyor. Yapım ekibinin önümüzdeki günlerde yeni isimleri açıklaması bekleniyor. Dizinin yayın tarihiyle ilgili detayların da yakında netleşeceği konuşuluyor.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
