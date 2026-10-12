Psikologlar Açıkladı: Kavgaların Hiç Bitmediği Bir Evde Büyüyen Çocukların Ortak Noktası
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Psikoloji alanındaki araştırmalar, sık sık tartışmaların yaşandığı ve yetişkinlerin ruh hallerinin ani değiştiği evlerde büyüyen çocukların yoğun duygusal işaretleri erken yaşta çözebildiğini ortaya koydu. Uzmanlar ise bu becerinin bir üstün yetenek ya da empati göstergesi olmadığını, istikrarsızlığa karşı geliştirilen bir savunma mekanizması olduğunu vurguluyor.
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Ani patlayan tartışmalar çocukları yüz ifadelerini ve ses tonlarını saniyeler içinde okumaya alıştırıyor.
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Uzmanlar bu sürekli teyakkuz halini hipervijilans olarak tanımlıyor ve ağır bir bedeli olduğunu belirtiyor.
Sevgi dolu bir yetişkin ve terapi desteği bu uyum sürecinin kalıcı etkilerini hafifletebiliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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