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Psikologlar Açıkladı: Kavgaların Hiç Bitmediği Bir Evde Büyüyen Çocukların Ortak Noktası

Psikologlar Açıkladı: Kavgaların Hiç Bitmediği Bir Evde Büyüyen Çocukların Ortak Noktası

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 09:29
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Psikoloji alanındaki araştırmalar, sık sık tartışmaların yaşandığı ve yetişkinlerin ruh hallerinin ani değiştiği evlerde büyüyen çocukların yoğun duygusal işaretleri erken yaşta çözebildiğini ortaya koydu. Uzmanlar ise bu becerinin bir üstün yetenek ya da empati göstergesi olmadığını, istikrarsızlığa karşı geliştirilen bir savunma mekanizması olduğunu vurguluyor.

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Ani patlayan tartışmalar çocukları yüz ifadelerini ve ses tonlarını saniyeler içinde okumaya alıştırıyor.

Ani patlayan tartışmalar çocukları yüz ifadelerini ve ses tonlarını saniyeler içinde okumaya alıştırıyor.

2024 yılında yayımlanan bir çalışma ile 6 bin 500'den fazla çocuğu kapsayan geniş bir araştırma, bu olguyu ayrıntılı biçimde inceledi. Bulgulara göre, tartışmaların uyarı vermeden başladığı evlerdeki çocuklar, yüz ifadelerini, küçük mimikleri ve ses tonundaki değişimleri çok kısa sürede değerlendirmeyi öğreniyor. Amaç, ortamın kavgaya mı dönüşeceğini yoksa sakin mi kalacağını anlamak.

Çalışma, ebeveynler arasındaki düşmanca çatışmaya maruz kalma arttıkça çocukların belirli duyguları, özellikle öfkeyi daha doğru tanıdığını gösterdi. Uzmanlar ise bu keskinliğin bütüncül bir duygusal yetkinlik anlamına gelmediğini ve ilişkilerde iyi oluşu garanti etmediğini belirtti.

Uzmanlar bu sürekli teyakkuz halini hipervijilans olarak tanımlıyor ve ağır bir bedeli olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar bu sürekli teyakkuz halini hipervijilans olarak tanımlıyor ve ağır bir bedeli olduğunu belirtiyor.

Ruh sağlığı uzmanları, bu kalıcı alarm durumunu 'hipervijilans' olarak adlandırıyor. Terapistler, gerilimli ortamlarda büyüyen çocukların bir iç çekişe, kaşların çatılmasına ya da kapının çarpılmasına karşı 'Kızdın mı?' veya 'Bir hata mı yaptım?' gibi sorulara sık sık başvurduğunu gözlemliyor.

Literatüre göre bu süreç; reddedilme işaretlerine yönelen seçici dikkati, kalın ses tonlarını cezayla ilişkilendiren koşullu öğrenmeyi ve aceleyle sonuca varma eğilimini içeriyor. Davranış, cezadan kaçınmayı amaçlasa da gündelik tehditleri olduğundan büyük görme, olmayan yerde öfke algılama ve kronik psikolojik yıpranma riski taşıyor.

Sevgi dolu bir yetişkin ve terapi desteği bu uyum sürecinin kalıcı etkilerini hafifletebiliyor.

Sevgi dolu bir yetişkin ve terapi desteği bu uyum sürecinin kalıcı etkilerini hafifletebiliyor.

Bu teyakkuz hali çoğu zaman yetişkinlikte de sürüyor. Birey, başkalarının sessizliğini örtülü bir öfke olarak yorumlayabiliyor. Şefkatli bir yetişkinin varlığı ve terapi desteği gibi koruyucu etkenler sonuçları hafifletse de psikoloji, bu hassasiyetin doğuştan gelen bir yetenek değil, strese uyum sağlama sürecinin bıraktığı bir iz olduğunun altını çiziyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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