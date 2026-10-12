Psikologlar Açıkladı: Kavgaların Hiç Bitmediği Bir Evde Büyüyen Çocukların Ortak Noktası

2024 yılında yayımlanan bir çalışma ile 6 bin 500'den fazla çocuğu kapsayan geniş bir araştırma, bu olguyu ayrıntılı biçimde inceledi. Bulgulara göre, tartışmaların uyarı vermeden başladığı evlerdeki çocuklar, yüz ifadelerini, küçük mimikleri ve ses tonundaki değişimleri çok kısa sürede değerlendirmeyi öğreniyor. Amaç, ortamın kavgaya mı dönüşeceğini yoksa sakin mi kalacağını anlamak.

Çalışma, ebeveynler arasındaki düşmanca çatışmaya maruz kalma arttıkça çocukların belirli duyguları, özellikle öfkeyi daha doğru tanıdığını gösterdi. Uzmanlar ise bu keskinliğin bütüncül bir duygusal yetkinlik anlamına gelmediğini ve ilişkilerde iyi oluşu garanti etmediğini belirtti.