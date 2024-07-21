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Tarkan, Survivor Taner: Ünlülerle Random Şekilde Tanışma Hikayelerini Anlatan Twitter Kullanıcıları

Tarkan, Survivor Taner: Ünlülerle Random Şekilde Tanışma Hikayelerini Anlatan Twitter Kullanıcıları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
21.07.2024 - 15:54 Son Güncelleme: 21.07.2024 - 15:57

Hiç ünlü biriyle tanıştınız mı? Sosyal medyada Tarkan ile tanışma anısını paylaşan bir kullanıcının hikayesi, pek çok kişiyi kendi benzer deneyimlerini paylaşmaya teşvik etti.

Gelin birlikte bakalım!

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Tarkan ile tanışma deneyimini paylaşan bu kullanıcının hikayesi, platform üzerinde büyük ilgi gördü. Paylaşım, pek çok kişinin kendi unutulmaz anılarını sosyal medyada dile getirmesine vesile oldu.

Tarkan ile tanışma deneyimini paylaşan bu kullanıcının hikayesi, platform üzerinde büyük ilgi gördü. Paylaşım, pek çok kişinin kendi unutulmaz anılarını sosyal medyada dile getirmesine vesile oldu.
twitter.com

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twitter.com

Yok yok yapmamıştır.

Yok yok yapmamıştır.
twitter.com

AVM'de alacağın max verim.

AVM'de alacağın max verim.
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

Bizim Gülşen?

Bizim Gülşen?
twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

O gece uyuyamamıştır.

O gece uyuyamamıştır.
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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Sizin de böyle anılarınız varsa yorumlarda buluşalım👇

Sizin de böyle anılarınız varsa yorumlarda buluşalım👇
twitter.com

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