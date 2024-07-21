Tarkan, Survivor Taner: Ünlülerle Random Şekilde Tanışma Hikayelerini Anlatan Twitter Kullanıcıları
Tarkan, Survivor Taner: Ünlülerle Random Şekilde Tanışma Hikayelerini Anlatan Twitter Kullanıcıları
Hiç ünlü biriyle tanıştınız mı? Sosyal medyada Tarkan ile tanışma anısını paylaşan bir kullanıcının hikayesi, pek çok kişiyi kendi benzer deneyimlerini paylaşmaya teşvik etti.
Gelin birlikte bakalım!
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Tarkan ile tanışma deneyimini paylaşan bu kullanıcının hikayesi, platform üzerinde büyük ilgi gördü. Paylaşım, pek çok kişinin kendi unutulmaz anılarını sosyal medyada dile getirmesine vesile oldu.
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Yok yok yapmamıştır.
AVM'de alacağın max verim.
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Bizim Gülşen?
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O gece uyuyamamıştır.
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Sizin de böyle anılarınız varsa yorumlarda buluşalım👇
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