Hangi Salvador Dali Tablosu Senin Ruh Halini Anlatıyor?

Senin ruh halini anlatan tablo, Salvador Dali'nin 1931 tarihli en ünlü eserlerinden biri olan Belleğin Azmi! Eriyen cep saatleriyle tanınan bu tablo, zamanın alışılmış algısını sorgulayan gerçeküstü bir dünyaya kapı aralıyor. Sen de nostaljik anlara, eski fotoğraflara ve geçmişten kalan küçük ayrıntılara değer veren birisin. Bir şarkı, eski bir koku veya yıllar önce çekilmiş bir fotoğraf seni bir anda bambaşka bir zamana götürebilir. Hayatın hızına zaman zaman yetişemesen de güzel anların kıymetini bilmeyi başarıyorsun. Belki de senin için en güzel şey, bazı anların hafızada sonsuza kadar yaşamaya devam etmesi!

Dali'nin gerçeküstü dünyasını daha yakından keşfetmek istersen Dalí Cybernetics: Dehanın Zihnine Yolculuk deneyimine katılabilirsin. Sanatçının eserlerini dijital projeksiyonlar ve etkileşimli deneyimlerle keşfedebileceğin bu yolculuk için Passo üzerinden biletlerini inceleyebilirsin!