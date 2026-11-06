Hangi Salvador Dali Tablosu Senin Ruh Halini Anlatıyor?
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Zihnin bazen eriyen saatler kadar karmaşık, bazen de gerçeküstü bir dünyanın içinde kaybolmuş kadar özgür olabilir! Peki, Salvador Dali'nin tablolarından biri senin ruh halini anlatsaydı hangisi olurdu? Sorularımızı yanıtla, bilinçaltının sanat tarihindeki karşılığını birlikte bulalım!
1. Son zamanlarda kendini nasıl hissediyorsun?
2. Bir günlüğüne bütün sorumluluklarından kurtulsan ne yapmak isterdin?
3. Bir sanat galerisini geziyorsun. Seni en çok hangi eser etkiler?
4. Bu renklerden birini seç bakalım!
5. Bir günlüğüne istediğin herhangi bir yeteneğe sahip olabileceksin. Hangisini seçerdin?
6. Seni en çok ne yoruyor?
7. Şu an bu hayvanlardan hangisine daha yakın hissediyorsun kendini?
8. Son olarak, bir sabah evindeki bütün saatlerin eridiğini görsen ne düşünürdün?
The Persistence of Memory - Belleğin Azmi
The Elephants - Filler
Swans Reflecting Elephants - Kuğular Fil Olarak Yansıyor
The Metamorphosis of Narcissus - Nergisin Dönüşümü
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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