"Annemle Yaşasak Olur mu?" Sorusuyla Biten Bir İlişki: ''Nişanlandığı Kız Kızılcık Şerbeti Görkem miymiş?''
"Annemle Yaşasak Olur mu?" Sorusuyla Biten Bir İlişki: ''Nişanlandığı Kız Kızılcık Şerbeti Görkem miymiş?''
Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir hikaye, ilişki dinamiklerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bir kullanıcı, erkek arkadaşının 'Annemle yaşasak sorun olur mu?' sorusuna verdiği cevabın ardından yaşananları anlattı.
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Kullanıcı, yaşanan bu sürecin sonunda erkek arkadaşının başka biriyle nişanlandığını ve ayrı bir eve çıktıklarını paylaştı.
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Ancak olayın detaylarına baktığımızda nişanlanan çiftin arasında da Kızılcık Şerbeti dizisi havasında rüzgarlar esmiş. Öyle ki hikayeye gelen tepkiler de o yönde. Buyrun birlikte bakalım.👇
Düşman başına.😂
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