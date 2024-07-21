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"Annemle Yaşasak Olur mu?" Sorusuyla Biten Bir İlişki: ''Nişanlandığı Kız Kızılcık Şerbeti Görkem miymiş?''

"Annemle Yaşasak Olur mu?" Sorusuyla Biten Bir İlişki: ''Nişanlandığı Kız Kızılcık Şerbeti Görkem miymiş?''

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
21.07.2024 - 09:08

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir hikaye, ilişki dinamiklerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bir kullanıcı, erkek arkadaşının 'Annemle yaşasak sorun olur mu?' sorusuna verdiği cevabın ardından yaşananları anlattı.

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Kullanıcı, yaşanan bu sürecin sonunda erkek arkadaşının başka biriyle nişanlandığını ve ayrı bir eve çıktıklarını paylaştı.

Kullanıcı, yaşanan bu sürecin sonunda erkek arkadaşının başka biriyle nişanlandığını ve ayrı bir eve çıktıklarını paylaştı.
twitter.com

Ancak olayın detaylarına baktığımızda nişanlanan çiftin arasında da Kızılcık Şerbeti dizisi havasında rüzgarlar esmiş. Öyle ki hikayeye gelen tepkiler de o yönde. Buyrun birlikte bakalım.👇

Ancak olayın detaylarına baktığımızda nişanlanan çiftin arasında da Kızılcık Şerbeti dizisi havasında rüzgarlar esmiş. Öyle ki hikayeye gelen tepkiler de o yönde. Buyrun birlikte bakalım.👇
twitter.com

Düşman başına.😂

Düşman başına.😂
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