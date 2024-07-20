Pişmanlar: Meme İmplantı Olan Kadınlar Artık Çıkarma İşlemi Yaptırıyor
Pişmanlar: Meme İmplantı Olan Kadınlar Artık Çıkarma İşlemi Yaptırıyor
Meme implantı, birçok sebeple uygulanabilen bir işlem olup göğüslerin daha estetik ve büyük görünmesini sağlayan bir işlemdir. Bugüne kadar pek çok ünlüde meme implantı görmüş olsak da, durum artık değişiyor. Euronews'ın aktardığı araştırmaya göre, Avustralya'da kadınlar artık meme implantılarını çıkartma işlemi yaptırıyor.
Kaynak: Euronews
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Yapısal olarak hacimsiz göğüslere sahip olan kadınlar, pek çok farklı sebepten ötürü meme implantı yaptırmayı tercih ediyor.
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Euronews'ın aktardığı araştırmaya göre, kadınlar artık meme implantını çıkartma işlemi yaptırıyor.
"Doğru şeyi yaptığımı biliyorum çünkü şimdi kendimi inanılmaz iyi hissediyorum."
Öte yandan meme implantlarını çıkarttıran kadınların yüzde 80'inin daha iyi hissettiği de aktarılıyor.
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