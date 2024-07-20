Pişmanlar: Meme İmplantı Olan Kadınlar Artık Çıkarma İşlemi Yaptırıyor

Meme implantı, birçok sebeple uygulanabilen bir işlem olup göğüslerin daha estetik ve büyük görünmesini sağlayan bir işlemdir. Bugüne kadar pek çok ünlüde meme implantı görmüş olsak da, durum artık değişiyor. Euronews'ın aktardığı araştırmaya göre, Avustralya'da kadınlar artık meme implantılarını çıkartma işlemi yaptırıyor.

Kaynak: Euronews