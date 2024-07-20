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Pişmanlar: Meme İmplantı Olan Kadınlar Artık Çıkarma İşlemi Yaptırıyor

Pişmanlar: Meme İmplantı Olan Kadınlar Artık Çıkarma İşlemi Yaptırıyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.07.2024 - 21:16

Meme implantı, birçok sebeple uygulanabilen bir işlem olup göğüslerin daha estetik ve büyük görünmesini sağlayan bir işlemdir. Bugüne kadar pek çok ünlüde meme implantı görmüş olsak da, durum artık değişiyor. Euronews'ın aktardığı araştırmaya göre, Avustralya'da kadınlar artık meme implantılarını çıkartma işlemi yaptırıyor. 

Kaynak: Euronews

Dikkat: Bu içerik tıbbi öneri içermez. Gerekli konularda sağlık kuruluşlarına başvurmayı ihmal etmeyiniz.

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Yapısal olarak hacimsiz göğüslere sahip olan kadınlar, pek çok farklı sebepten ötürü meme implantı yaptırmayı tercih ediyor.

Yapısal olarak hacimsiz göğüslere sahip olan kadınlar, pek çok farklı sebepten ötürü meme implantı yaptırmayı tercih ediyor.

Ünlüler başta olmak üzere birçok kadın, bugüne kadar meme implantı yaptırmayı tercih etti. Öyle ki meme implantı yapan sağlık kuruluşlarının sayısında da bir artış yaşandı.

Fakat son zamanlarda, bu durumun aksi yaşandığı görülüyor.

Euronews'ın aktardığı araştırmaya göre, kadınlar artık meme implantını çıkartma işlemi yaptırıyor.

Euronews'ın aktardığı araştırmaya göre, kadınlar artık meme implantını çıkartma işlemi yaptırıyor.

Araştırmada, Avustralya'da meme implantlarını çıkartma işlemi yaptıran kadınların sayısında artış yaşandığı görülüyor. 2016'da 0,4 olan sayının 2022'de 7'ye yükseldiği aktarılıyor.

"Doğru şeyi yaptığımı biliyorum çünkü şimdi kendimi inanılmaz iyi hissediyorum."

"Doğru şeyi yaptığımı biliyorum çünkü şimdi kendimi inanılmaz iyi hissediyorum."

Cilt bakım uzmanı Cristina Tamba da meme implantılarını çıkaran isimler arasında yer alıyor. Tamba, yaklaşık 10 yıl önce yaptırdığı meme implantının 'kilo alma, hormonal değişiklikler, anksiyete ve intihar düşüncelerine' neden odluğunu belirtiyor.

Öte yandan meme implantlarını çıkarttıran kadınların yüzde 80'inin daha iyi hissettiği de aktarılıyor.

Öte yandan meme implantlarını çıkarttıran kadınların yüzde 80'inin daha iyi hissettiği de aktarılıyor.

Plastik ve rekonstrüktif cerrah Dr. Peter Widdowson, implant çıkartma işlemlerinin ardından kadınların yüde 80'inin altı ay içerisinde kendilerini daha iyi hissettiklerini söylediğini aktarıyor. 

Öte yandan Avustralya'da en çok yapılan ikinci kozmetik ameliyatın meme büyütme işlemi olduğu belirtiliyor.

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