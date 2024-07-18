Renkli Gözlüler Sıcak Havalarda Neden Dikkatli Olmalı?
Renkli Gözlüler Sıcak Havalarda Neden Dikkatli Olmalı?
Türkiye, özellikle Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasıyla oldukça zor günlerden geçiyor. Doğu'dan Batı'ya mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar yaşanıyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise özellikle renkli gözlülerin güneşe karşı dikkatli olmasını söyledi.
Peki renkli gözlüler neden sıcak havalarda dikkatli olmalı?
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Türkiye son günlerde mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarla boğuşuyor.
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AKOM, İstanbul'da 10.00 ila 16.00 saatleri arasında vatandaşları dışarıda olmamaları gerektiği konusunda uyardı.
Son olarak CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yüksek sıcaklıklarda özellikle renkli gözlü vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Peki renkli gözlü insanlar sıcak havalarda neden dikkatli olmalı?
Melanin pigmenti, vücudumuzu ultraviyole ışınlara karşı korur. Fakat açık tenli, açık göz rengine sahip insanlarda melanin azdır.
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Mavi veya açık gri gözlü insanlar, güneşin zararlı ışınlarından daha çok etkilenir.
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kahverengi renk değil mi onedio🤓