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Renkli Gözlüler Sıcak Havalarda Neden Dikkatli Olmalı?

Renkli Gözlüler Sıcak Havalarda Neden Dikkatli Olmalı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
18.07.2024 - 14:28

Türkiye, özellikle Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasıyla oldukça zor günlerden geçiyor. Doğu'dan Batı'ya mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar yaşanıyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise özellikle renkli gözlülerin güneşe karşı dikkatli olmasını söyledi.

Peki renkli gözlüler neden sıcak havalarda dikkatli olmalı?

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Türkiye son günlerde mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarla boğuşuyor.

Türkiye son günlerde mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarla boğuşuyor.

Özellikle Batı illerinde vatandaşlar yüksek sıcaklıklarda zor anlar yaşıyor. 2023 yılında en sıcak yaz aylarının yaşanmasının ardından, gelecek yıllarda sıcaklıkların artacağının altı çizilmişti.

AKOM, İstanbul'da 10.00 ila 16.00 saatleri arasında vatandaşları dışarıda olmamaları gerektiği konusunda uyardı.

AKOM, İstanbul'da 10.00 ila 16.00 saatleri arasında vatandaşları dışarıda olmamaları gerektiği konusunda uyardı.

Güneş ışınlarının en yoğun geldiği saatlerde dışarıda bulunmak, güneş çarpması başta olmak üzere pek çok rahatsızlığa sebep olabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve hastalar, uyarılara dikkat etmelidir.

Son olarak CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yüksek sıcaklıklarda özellikle renkli gözlü vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Son olarak CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yüksek sıcaklıklarda özellikle renkli gözlü vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Detaylara burada yer vermiştik;

Peki renkli gözlü insanlar sıcak havalarda neden dikkatli olmalı?

Peki renkli gözlü insanlar sıcak havalarda neden dikkatli olmalı?

Güneşin yaydığı mor ötesi yani ultraviyole ışınlar, göz ve retina tabakasına zarar verebilir. Güneş ışınları, direkt olarak göze geldiğini görme merkezini yakabilir. Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için ultraviyole koruması olan güneş gözlükleri kullanmak gerekir.

Açık renk göze sahip insanların daha çabuk etkilenmesinin sebebi ise gözlerinde melanin pigmentinin az olmasıdır.

Melanin pigmenti, vücudumuzu ultraviyole ışınlara karşı korur. Fakat açık tenli, açık göz rengine sahip insanlarda melanin azdır.

Melanin pigmenti, vücudumuzu ultraviyole ışınlara karşı korur. Fakat açık tenli, açık göz rengine sahip insanlarda melanin azdır.

Bu nedenle açık tenli, açık renk gözlere sahip kişilerin güneşten korunma mekanizmaları da daha zayıftır. Bu kişiler, güneş ışınlarına karşı daha hassas olurlar.

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Mavi veya açık gri gözlü insanlar, güneşin zararlı ışınlarından daha çok etkilenir.

Mavi veya açık gri gözlü insanlar, güneşin zararlı ışınlarından daha çok etkilenir.

Özellikle güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde, renkli gözlü kişilerin ultraviyole koruması olan güneş gözlükleri kullanması önerilir.

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