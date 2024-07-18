Türkiye Sıcaktan Kavruluyor: Renkli Gözlü Kişiler İçin Sıcak Hava Uyarısı
Türkiye Sıcaktan Kavruluyor: Renkli Gözlü Kişiler İçin Sıcak Hava Uyarısı
Türkiye’de Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Özellikle yüksek nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 40 derecelere yaklaşmış durumda. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, renki gözlü vatandaşların öğle saatlerinde kesinlikle gözlüksüz bir şekilde dışarıda olmaması gerektiğini söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası özellikle batı illerinde vatandaşların korkulu rüyası olmuş durumda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, yaptığı açıklamada İstanbul’da saat 10.00 ila 16.00 saatleri arasında vatandaşların dışarıda olmaması gerektiğini açıklamıştı.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de Dünya Sağlık Örgütü’nün afet diye nitelendirdiği yüksek sıcaklarda renkli gözlü vatandaşların ekstra dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
İşte Orhan Şen’in açıklamaları 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın