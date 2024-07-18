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Daha Zekiler: Geç Saatlere Kadar Uyumayan Kişilerle Araştırma Yapıldı

Daha Zekiler: Geç Saatlere Kadar Uyumayan Kişilerle Araştırma Yapıldı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
18.07.2024 - 08:49

Uyku, araştırmalara her zaman konu olmayı başarmıştır. Gece geç saatlerde uyuyanlarla erken uyuyanların arasındaki fark da hep merak konusu olmuştur. Bu kez İngiliz akademisyenler, geç saatlere kadar uyuyanlar üzerinde bir çalışma yürüttü.

T24'ün aktardığı bu çalışmaya göre, geç saate kadar uyanık kalanların daha zeki olduğu iddia edildi!

Kaynak

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İngiltere'nin köklü üniversitelerinden Londra Imperial College'da geç uyuyanlara yönelik bir araştırma gerçekleştirildi.

İngiltere'nin köklü üniversitelerinden Londra Imperial College'da geç uyuyanlara yönelik bir araştırma gerçekleştirildi.

T24'ün aktardığına göre, bu araştırmaya toplam 26 bin kişi katılım sağladı. İki gruba ayrılan 26 bin kişi, zeka açısından incelendi. Ortaya ise oldukça ilginç sonuçlar çıktı.

Daha geç yatıp daha geç kalkan kişiler, uygulanan testlerde erken yatan kişilere göre daha iyi sonuçlar elde etti!

Daha geç yatıp daha geç kalkan kişiler, uygulanan testlerde erken yatan kişilere göre daha iyi sonuçlar elde etti!

Her iki katılımcı grubuna da bilişsel testler uygulandı, zeka testleri yapıldı. Hafıza, muhakeme gibi ölçümlerin yapıldığı testlerde geç uyuyan kişiler daha iyi sonuç elde etti!

Çalışmada ayrıca Leonardo da Vinci ve Barack Obama gibi isimlerin de geç yatıp geç kalktıkları belirtildi.

Çalışmada ayrıca Leonardo da Vinci ve Barack Obama gibi isimlerin de geç yatıp geç kalktıkları belirtildi.

Araştırmada sadece geç yatmanın değil, geç yatıp geç kalkmanın önemi, yani bedenin yeterince dinlenip uykusunu almış olmasının önemi belirtildi. Uyku, beynin işlevselliğini korumakta büyük önem arz ediyor.

"Uyku süresinin beyin fonksiyonu üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu tespit ettik..."

"Uyku süresinin beyin fonksiyonu üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu tespit ettik..."

The Guardian'a açıklamalarda bulunan araştırma görevlisi Raha West, uykunun önemini belirterek 'uyku düzeninin beynin çalışma şeklini güçlendirmeye yardımcı' olduğunun altını çizdi.

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