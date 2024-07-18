Daha Zekiler: Geç Saatlere Kadar Uyumayan Kişilerle Araştırma Yapıldı

Uyku, araştırmalara her zaman konu olmayı başarmıştır. Gece geç saatlerde uyuyanlarla erken uyuyanların arasındaki fark da hep merak konusu olmuştur. Bu kez İngiliz akademisyenler, geç saatlere kadar uyuyanlar üzerinde bir çalışma yürüttü.

T24'ün aktardığı bu çalışmaya göre, geç saate kadar uyanık kalanların daha zeki olduğu iddia edildi!

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