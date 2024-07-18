Daha Zekiler: Geç Saatlere Kadar Uyumayan Kişilerle Araştırma Yapıldı
Daha Zekiler: Geç Saatlere Kadar Uyumayan Kişilerle Araştırma Yapıldı
Uyku, araştırmalara her zaman konu olmayı başarmıştır. Gece geç saatlerde uyuyanlarla erken uyuyanların arasındaki fark da hep merak konusu olmuştur. Bu kez İngiliz akademisyenler, geç saatlere kadar uyuyanlar üzerinde bir çalışma yürüttü.
T24'ün aktardığı bu çalışmaya göre, geç saate kadar uyanık kalanların daha zeki olduğu iddia edildi!
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İngiltere'nin köklü üniversitelerinden Londra Imperial College'da geç uyuyanlara yönelik bir araştırma gerçekleştirildi.
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Daha geç yatıp daha geç kalkan kişiler, uygulanan testlerde erken yatan kişilere göre daha iyi sonuçlar elde etti!
Çalışmada ayrıca Leonardo da Vinci ve Barack Obama gibi isimlerin de geç yatıp geç kalktıkları belirtildi.
"Uyku süresinin beyin fonksiyonu üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu tespit ettik..."
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Ve daha mutsuz...
Sıcaktan uyuyamıyor zaten insanlar.