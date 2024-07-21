YKS'de 95 Bin Sıralama Yapıp Yabancı Kontenjanından Tıp Fakültesi'ne Yerleşen Kadın Tartışma Başlattı
YKS'de 95 Bin Sıralama Yapıp Yabancı Kontenjanından Tıp Fakültesi'ne Yerleşen Kadın Tartışma Başlattı
YKS'de 95 bin sıralama yapıp yabancı kontenjanıyla tıp bölümüne yerleşmek mümkün mü? Bu yöntemle Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuduğunu öne süren bir kişi, sosyal medyada tartışma başlattı.
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YKS sonuçlarıyla ilgili tartışmalar sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Son olarak, 95 bininci sıradan Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı ile Tıp Fakültesine yerleştiğini söyleyen genç kadın tartışma başlattı.👇
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İddianın doğruluğu ve hesabın sahte olup olmadığı da belirsizliğini korurken, bu durum sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.👇
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