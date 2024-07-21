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YKS'de 95 Bin Sıralama Yapıp Yabancı Kontenjanından Tıp Fakültesi'ne Yerleşen Kadın Tartışma Başlattı

YKS'de 95 Bin Sıralama Yapıp Yabancı Kontenjanından Tıp Fakültesi'ne Yerleşen Kadın Tartışma Başlattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
21.07.2024 - 10:07 Son Güncelleme: 21.07.2024 - 10:09

YKS'de 95 bin sıralama yapıp yabancı kontenjanıyla tıp bölümüne yerleşmek mümkün mü? Bu yöntemle Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuduğunu öne süren bir kişi, sosyal medyada tartışma başlattı.

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YKS sonuçlarıyla ilgili tartışmalar sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Son olarak, 95 bininci sıradan Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı ile Tıp Fakültesine yerleştiğini söyleyen genç kadın tartışma başlattı.👇

YKS sonuçlarıyla ilgili tartışmalar sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. Son olarak, 95 bininci sıradan Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı ile Tıp Fakültesine yerleştiğini söyleyen genç kadın tartışma başlattı.👇
twitter.com

İddianın doğruluğu ve hesabın sahte olup olmadığı da belirsizliğini korurken, bu durum sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.👇

İddianın doğruluğu ve hesabın sahte olup olmadığı da belirsizliğini korurken, bu durum sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.👇
twitter.com

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twitter.com

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