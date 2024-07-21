YKS'de 95 Bin Sıralama Yapıp Yabancı Kontenjanından Tıp Fakültesi'ne Yerleşen Kadın Tartışma Başlattı

YKS'de 95 bin sıralama yapıp yabancı kontenjanıyla tıp bölümüne yerleşmek mümkün mü? Bu yöntemle Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuduğunu öne süren bir kişi, sosyal medyada tartışma başlattı.