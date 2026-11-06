Tek Şarjla 1.700 Kilometre Giecek ‘Canavar’ Chery Arrizo 7 Geri Dönüyor

Ancak bu değer, Çin’in CLTC test standardına göre ölçüldü. Avrupa’da kullanılan daha gerçekçi WLTP normunda toplam menzilin yaklaşık 1.400 kilometreye gerilediği hesaplanıyor.

Hibrit sistem istemeyenler için klasik bir seçenek de olacak. Arrizo 7, 1.5 litrelik turbo benzinli motor ve çift kavramalı otomatik şanzımanla da sunulacak. Bu versiyonun ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 6,2 litre olarak açıklandı.

Arrizo 7, Chery’nin sedan ailesinde Arrizo 5 ile Arrizo 8 arasında konumlanıyor. Model, 2026 Pekin Otomobil Fuarı’nda Arrizo S adıyla tanıtılan konsept otomobilin üretim versiyonu. Keskin hatlı tasarımı, otomobil basınında Audi modellerine benzetiliyor.

Chery henüz Arrizo 7'nin fiyatını açıklamadı. Modelin önce Çin’de satışa çıkması, ardından uluslararası pazarlara ihraç edilmesi bekleniyor. Türkiye’ye gelip gelmeyeceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.