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Tek Şarjla 1.700 Kilometre Giecek ‘Canavar’ Chery Arrizo 7 Geri Dönüyor

Tek Şarjla 1.700 Kilometre Giecek ‘Canavar’ Chery Arrizo 7 Geri Dönüyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.11.2026 - 19:57
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Şarj edilebilir hibrit versiyon, üretici verilerine göre tek depo ve tam şarjla 1.700 kilometreyi aşan menzil sunuyor. Modelin yılın son çeyreğinde satışa çıkması bekleniyor.

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Chery’nin yeni sedanı Arrizo 7, Kasım ayının başında seri üretim aşamasına geçti. Şirketin şarj edilebilir hibrit versiyon için açıkladığı menzil 1.700 kilometrenin üzerinde.

Chery’nin yeni sedanı Arrizo 7, Kasım ayının başında seri üretim aşamasına geçti. Şirketin şarj edilebilir hibrit versiyon için açıkladığı menzil 1.700 kilometrenin üzerinde.

Bu rakam, model Çin pazarında satışa çıkmadan dikkat çekmeye başladı. Araç, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın yeni model listesinde iki farklı motor seçeneğiyle yer aldı. Bu kayıt, Çin’de bir otomobilin yollara çıkmadan önce geçmesi gereken son resmi adımlardan biri sayılıyor.

Menzil iddiasının arkasında Chery’nin C-DM adını verdiği hibrit sistem bulunuyor. Sistem, 1.5 litrelik benzinli motoru bir elektrik motoruyla birlikte çalıştırıyor. Araçta 19,5 kWh kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) batarya kullanılıyor. Sedan, yalnızca elektrikle 116 kilometre yol gidebiliyor.

Chery, hibrit versiyonun 100 kilometrede 0,65 litre yakıt tükettiğini açıkladı.

Chery, hibrit versiyonun 100 kilometrede 0,65 litre yakıt tükettiğini açıkladı.

Ancak bu değer, Çin’in CLTC test standardına göre ölçüldü. Avrupa’da kullanılan daha gerçekçi WLTP normunda toplam menzilin yaklaşık 1.400 kilometreye gerilediği hesaplanıyor.

Hibrit sistem istemeyenler için klasik bir seçenek de olacak. Arrizo 7, 1.5 litrelik turbo benzinli motor ve çift kavramalı otomatik şanzımanla da sunulacak. Bu versiyonun ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 6,2 litre olarak açıklandı.

Arrizo 7, Chery’nin sedan ailesinde Arrizo 5 ile Arrizo 8 arasında konumlanıyor. Model, 2026 Pekin Otomobil Fuarı’nda Arrizo S adıyla tanıtılan konsept otomobilin üretim versiyonu. Keskin hatlı tasarımı, otomobil basınında Audi modellerine benzetiliyor.

Chery henüz Arrizo 7'nin fiyatını açıklamadı. Modelin önce Çin’de satışa çıkması, ardından uluslararası pazarlara ihraç edilmesi bekleniyor. Türkiye’ye gelip gelmeyeceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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