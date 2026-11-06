Tek Şarjla 1.700 Kilometre Giecek ‘Canavar’ Chery Arrizo 7 Geri Dönüyor
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Şarj edilebilir hibrit versiyon, üretici verilerine göre tek depo ve tam şarjla 1.700 kilometreyi aşan menzil sunuyor. Modelin yılın son çeyreğinde satışa çıkması bekleniyor.
Chery’nin yeni sedanı Arrizo 7, Kasım ayının başında seri üretim aşamasına geçti. Şirketin şarj edilebilir hibrit versiyon için açıkladığı menzil 1.700 kilometrenin üzerinde.
Chery, hibrit versiyonun 100 kilometrede 0,65 litre yakıt tükettiğini açıkladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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