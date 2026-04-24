Tarkan'dan Eskimeyen Karma Albümü

etiket Tarkan'dan Eskimeyen Karma Albümü

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
24.04.2026 - 15:00

2001 yılıydı ve Türk pop müziğinde hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacaktı. Tarkan, 'Karma' albümüyle bizlere sadece bir müzik ziyafeti sunmakla kalmadı; aynı zamanda hepimizin ruhuna dokunan, yıllarca eskimemeye yemin etmiş bir başyapıt armağan etti. Gelin, zamanın testinden başarıyla geçen ve üzerinden çeyrek asır geçse de ilk günkü heyecanını koruyan bu efsanevi şaheserin izini şarkı şarkı yeniden sürelim.

1. Aşk

Albümün açılışını yapan bu parça, adının hakkını vererek dinleyiciyi anında derin bir duygu seline sürüklüyor. Tarkan'ın olgunlaşan ses rengi ve altyapıdaki mistik tınılar, aşkın sadece bir sevinç değil, aynı zamanda zorlu bir ruhsal arayış olduğunu hissettiriyor.

2. Ay

Altyapısındaki o enerjik ritim insanı yerinde duramaz hale getirirken, ritmiyle kulüpleri, sözleriyle de kalpleri fethetmişti. Üzerinden yıllar geçse de o ilk gitar introsu duyulduğu an kanınızı kaynatmayı başarıyor.

3. Kuzu Kuzu

O ikonik girişi duyup da heyecanlanmayan kalmamıştır; zira bu şarkı sadece bir hit değil, başlı başına bir kültürel fenomendir. Tarkan'ın o meşhur dansı, ziller ve şarkının karşı konulamaz enerjisi, 2001 yazını tam anlamıyla kasıp kavurmuştu. 'Kuzu Kuzu', Tarkan'ın megastar unvanını altın harflerle tarihe kazıdığı, kimsenin itiraz edemeyeceği bir ustalık eseridir.

4. Gitti Gideli

Hareketli parçaların ardından gelen bu akustik ağırlıklı şarkı, yüreğimizin tam ortasına oturup derin bir sızı bırakıyor. Kaybedilen bir aşkın ardından yaşanan çaresizliği, gururu bir kenara bırakıp dökülen gözyaşlarını o kadar saf bir dille anlatıyor ki etkilenmemek imkansız.

5. Uzak

Albümün en gizli hazinelerinden biri olan 'Uzak', mesafelerin sadece fiziksel değil, ruhsal da olabileceğini anlatan muazzam bir parça. Şarkının ağır ağır yükselen temposu, içimizdeki o bitmek bilmeyen özlem ve hasret duygusunu mükemmel bir şekilde yansıtıyor.

6. Yandım

Sezen Aksu'nun sihirli kaleminden çıkan ve Tarkan'ın yorumuyla devleşen 'Yandım', Türk müziğinin en güçlü aşk şarkılarından biridir. Vurucu nakaratında sadece 'Yandım' derken hissettirdiği o yakıcı acı, şarkının neden klasikler arasına girdiğinin en büyük kanıtı.

7. O'na Sor

Aşkın çıkmaz sokaklarında dolanırken topu karşı tarafa atan, ritmik yapısıyla bedeni hareketlendirirken sözleriyle ince ince işleyen bir dokusu var. Tarkan'ın vokaldeki o muzip ama kırgın tavrı, şarkının barındırdığı karmaşık duyguyu dinleyiciye kusursuzca geçiriyor.

8. Hüp

Klip çekimleriyle dönemine büyük bir damga vuran 'Hüp', aşkın en tutkulu, hesapsız ve cüretkar halini kutluyor. Elektronik ve pop tınılarının ustaca harmanlandığı bu parça, dinleyeni ilk saniyeden itibaren kendi ritmine hapsediyor.

9. Sen Başkasın

Adı üstünde, sevilen kişiye duyulan o saf hayranlığın ve 'seni kimselerle kıyaslayamam' hissinin en neşeli dışavurumu. Şarkının kıpır kıpır altyapısı, insanın içini yaşama sevinciyle dolduruyor ve yüzünüzde istemsiz bir tebessüm yaratıyor.

10. Taş

Tarkan'ın o meşhur, biraz çapkın, biraz iddialı 'şeytan tüyü' taşıyan tarzının albümdeki vücut bulmuş hali diyebiliriz. Ritimleri, vokalleri ve coşkulu altyapısıyla dinleyiciyi direkt dans pistine davet eden bu parça, tam bir enerji patlaması yaşatıyor. Güzelliğe ve alıma duyulan hayranlığı o kadar eğlenceli ve havalı bir şekilde anlatıyor ki, ritim tutmamak elde değil.

11. Her Nerdeysen

Sözlerindeki o saf beklenti ve aranjedeki yalınlık, şarkıya inanılmaz bir derinlik ve yaşanmışlık katıyor. Yalnız hisseden herkesin kalbinde ince bir tel titreten, dingin ama hissiyatı bir o kadar da güçlü olan bir modern zaman masalı.

12. Verme

Sadece aşkı değil, hayatın anlamını, kayıp değerleri ve dünyadaki tüketim çılgınlığını da sorgulayan oldukça felsefi bir kapanış eseri. Klibiyle ve anlattıklarıyla döneminin çok ötesinde bir işe imza atan Tarkan, bizi bu kez sadece dans etmeye değil, durup düşünmeye de davet ediyor.

