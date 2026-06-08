8 – 15 Haziran 2026 Kaderin Hızlandığı Hafta

8–11 Haziran arasında gerçekleşen Venüs Jüpiter kavuşumu yılın en bereketli enerjilerinden birini oluşturuyor.

Ancak bu enerji yalnızca para demek değildir.

Bu enerji 'Gerçek zenginlik nedir?' sorusunu sordurur.

Dünya ekonomisinde konut piyasaları, tarım, gıda güvenliği, aile şirketleri, emlak sektörü, ulusal kaynaklar ve koruyucu ekonomik politikalar ön plana çıkabilir.

Birçok ülkede aileyi koruyan ekonomik paketler, sosyal destek sistemleri ve halkın yaşam kalitesini artırmaya yönelik adımlar gündeme gelebilir.

Türkiye açısından bakıldığında gayrimenkul, arsa, tarım, gıda üretimi ve yerli kaynaklara yönelik yatırımların yeniden önem kazandığı bir süreç görülebilir.

Finansal piyasalarda ilk etapta iyimserlik havası oluşabilir.

Ancak gökyüzü burada önemli bir soru soruyor:

Sahip oldukların gerçekten seni güvende hissettiriyor mu?

Yoksa sadece öyle olduğunu mu düşünüyorsun?

Çünkü Yengeç burcu güvenliktir.

Ve bu kavuşum herkesin güvenlik tanımını yeniden sorgulatacak.