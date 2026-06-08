8 – 15 Haziran 2026 Kaderin Hızlandığı Hafta
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Gökyüzü bu hafta sadece olayları anlatmıyor. Gökyüzü bu hafta yön değiştiriyor.
8 Haziran ile 15 Haziran arasındaki süreç, 2026 yılının en kritik dönemeçlerinden birini oluşturuyor. Bir tarafta Balık burcundaki Son Dördün Ayı geçmişin yüklerini çözmeye çalışırken, diğer tarafta Venüs ve Jüpiter'in Yengeç burcundaki kavuşumu geleceğin tohumlarını ekiyor. Uranüs'ün Ay Düğümleriyle yaptığı sert temas ise insanlığı alıştığı yollardan çıkarmaya hazırlanıyor.
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Bu yalnızca bir astrolojik hafta değil.
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BALIK BURCUNDA SON DÖRDÜN AYI: BIRAKMAYI REDDETTİĞİNİZ HER ŞEY SİZİ AĞIRLAŞTIRIYOR
VENÜS JÜPİTER KAVUŞUMU: PARANIN VE DEĞERİN TANIMI DEĞİŞİYOR
URANÜS VE AY DÜĞÜMLERİ KARESİ: KADERİN YÖN DEĞİŞTİRDİĞİ NOKTA
VENÜS ASLAN BURCUNDA: GÖRÜNMEKTEN KORKANLARIN SINAVI
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İKİZLER BURCUNDA SÜPER YENİ AY: TEK BİR HABER HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİR
HAFTANIN EN BÜYÜK MESAJI
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