Tarih Konusunda Ne Kadar Başarılısın?
Tarih Konusunda Ne Kadar Başarılısın?
Tarih, geçmişte yaşanan olayları anlamak ve bugünü yorumlamak için en önemli rehberlerden biridir. Kimin neyi, ne zaman ve nasıl yaptığıyla ilgilenmek, sadece geçmişi öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda bugünün dünyasını daha iyi kavramamıza yardımcı olur. Peki, sen tarihle ne kadar ilgilisin? Dünya tarihinin önemli olaylarını, savaşları, devrimleri ve dönüm noktalarını ne kadar biliyorsun? Bu testle tarih konusundaki genel kültür seviyeni keşfetmeye ne dersin?
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1. Osmanlı Devleti kaç yılında kurulmuştur?
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2. 1917'de gerçekleşen Ekim Devrimi hangi ülkede oldu?
3. Napolyon Bonapart'ın 1812'de başlattığı ve büyük bir felaketle sonuçlanan askeri sefer hangi ülkeye karşı yapılmıştır?
4. Tarihte "Büyük İskender" olarak bilinen hükümdar hangi imparatorluğun lideriydi?
5. Balkan Savaşları hangi yıllarda yaşanmıştır?
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6. Kurtuluş Savaşı'nda Yunan Ordusu'nun işgal ettiği İzmir hangi tarihte geri alınmıştır?
7. Meiji Restorasyonu hangi ülkede gerçekleşmiştir?
8. I. Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan antlaşma hangisidir?
9. "Yüz Yıl Savaşları" hangi iki ülke arasında yaşanmıştır?
10. Antik Yunan medeniyetinde, demokratik yönetim şekli ilk kez hangi şehir devleti tarafından uygulanmıştır?
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11. Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık bildirgesi hangi yıl ilan edildi?
12. "Demir Perde" ifadesi, hangi dönemi veya durumu ifade eder?
13. Mustafa Kemal Atatürk hangi savaşta "Anafartalar Kahramanı" unvanını almıştır?
14. Fransız Devrimi hangi yıl başlamıştır?
15. Magna Carta, hangi ülkenin tarihinde önemli bir belge olarak kabul edilir?
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