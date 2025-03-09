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Tarih Konusunda Ne Kadar Başarılısın?

Tarih Konusunda Ne Kadar Başarılısın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
09.03.2025 - 12:01

Tarih, geçmişte yaşanan olayları anlamak ve bugünü yorumlamak için en önemli rehberlerden biridir. Kimin neyi, ne zaman ve nasıl yaptığıyla ilgilenmek, sadece geçmişi öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda bugünün dünyasını daha iyi kavramamıza yardımcı olur. Peki, sen tarihle ne kadar ilgilisin? Dünya tarihinin önemli olaylarını, savaşları, devrimleri ve dönüm noktalarını ne kadar biliyorsun? Bu testle tarih konusundaki genel kültür seviyeni keşfetmeye ne dersin?

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1. Osmanlı Devleti kaç yılında kurulmuştur?

1. Osmanlı Devleti kaç yılında kurulmuştur?

2. 1917'de gerçekleşen Ekim Devrimi hangi ülkede oldu?

2. 1917'de gerçekleşen Ekim Devrimi hangi ülkede oldu?

3. Napolyon Bonapart'ın 1812'de başlattığı ve büyük bir felaketle sonuçlanan askeri sefer hangi ülkeye karşı yapılmıştır?

3. Napolyon Bonapart'ın 1812'de başlattığı ve büyük bir felaketle sonuçlanan askeri sefer hangi ülkeye karşı yapılmıştır?

4. Tarihte "Büyük İskender" olarak bilinen hükümdar hangi imparatorluğun lideriydi?

4. Tarihte "Büyük İskender" olarak bilinen hükümdar hangi imparatorluğun lideriydi?

5. Balkan Savaşları hangi yıllarda yaşanmıştır?

5. Balkan Savaşları hangi yıllarda yaşanmıştır?
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6. Kurtuluş Savaşı'nda Yunan Ordusu'nun işgal ettiği İzmir hangi tarihte geri alınmıştır?

6. Kurtuluş Savaşı'nda Yunan Ordusu'nun işgal ettiği İzmir hangi tarihte geri alınmıştır?

7. Meiji Restorasyonu hangi ülkede gerçekleşmiştir?

7. Meiji Restorasyonu hangi ülkede gerçekleşmiştir?

8. I. Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan antlaşma hangisidir?

8. I. Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan antlaşma hangisidir?

9. "Yüz Yıl Savaşları" hangi iki ülke arasında yaşanmıştır?

9. "Yüz Yıl Savaşları" hangi iki ülke arasında yaşanmıştır?

10. Antik Yunan medeniyetinde, demokratik yönetim şekli ilk kez hangi şehir devleti tarafından uygulanmıştır?

10. Antik Yunan medeniyetinde, demokratik yönetim şekli ilk kez hangi şehir devleti tarafından uygulanmıştır?
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11. Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık bildirgesi hangi yıl ilan edildi?

11. Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık bildirgesi hangi yıl ilan edildi?

12. "Demir Perde" ifadesi, hangi dönemi veya durumu ifade eder?

12. "Demir Perde" ifadesi, hangi dönemi veya durumu ifade eder?

13. Mustafa Kemal Atatürk hangi savaşta "Anafartalar Kahramanı" unvanını almıştır?

13. Mustafa Kemal Atatürk hangi savaşta "Anafartalar Kahramanı" unvanını almıştır?

14. Fransız Devrimi hangi yıl başlamıştır?

14. Fransız Devrimi hangi yıl başlamıştır?

15. Magna Carta, hangi ülkenin tarihinde önemli bir belge olarak kabul edilir?

15. Magna Carta, hangi ülkenin tarihinde önemli bir belge olarak kabul edilir?

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İnci Döşer
İnci Döşer
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