article/comments
article/share
Haberler
Spor
Taraftar Bile Bu Rakama İnanmadı! Dünya Kupası Bilet Fiyatları Belli Oldu

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.04.2026 - 14:44

FIFA, Dünya Kupası bilet fiyatlarını açıkladı. Bilet fiyatları beklentinin çok üzerine çıktı. ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası’nın en yüksek bilet fiyatı 10 bin 900 dolar oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

FIFA Dünya Kupası 2026 bilet fiyatlarını açıkladı. Üç ülkenin ortak ev sahipliği yapacağı turnuva için en pahalı biletin 1.550 dolar olacağı öngörülüyordu. 

Çarşamba günü başlayan yeni bilet satış döneminde, final maçı için belirlenen en yüksek bilet fiyatı dudak uçuklatan bir seviyeye ulaşarak 10 bin 990 dolara yükseldi.

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde en pahalı bilet yaklaşık 1.600 dolar seviyesindeyken, yeni fiyat tarifesiyle birlikte futbolseverlerin cebinden çıkacak tutar neredeyse 7 katına ulaştı.

Artış sadece en lüks koltuklarla sınırlı kalmadı. Son satış dalgasında 8 bin 680 dolar olan en üst segment biletler 11 bin dolar sınırına dayanırken, diğer kategorilerde de ciddi güncellemeler yapıldı: İkinci kategoride bilet fiyatı 7 bin 380 dolar, üçüncü kategoride bilet fiyatı 5 bin 785 dolar oldu.

FIFA, bu satış aşamasının bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Taraftarlar artık genel bir fiyat aralığı yerine, stadyumdaki belirli koltukları doğrudan seçerek satın alabilecekler. Ayrıca biletler ikinci el piyasasında da işlem görebilecek. Ancak FIFA, bu pazarda da kontrolü elden bırakmıyor; hem alıcıdan hem de satıcıdan yüzde 15’lik bir işlem payı alacağını duyurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın