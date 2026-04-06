Süper Lig’de Şampiyonluk Yarışı Alev Aldı: Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un Kalan Maçları!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.04.2026 - 11:35

Trendyol Süper Lig’de derbi haftası sonrasında şampiyonluk yarışı resmen alev aldı. Trabzonspor, Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında “ben de varım” derken, Fenerbahçe ise derbide Beşiktaş’ı tek golle yenerek zirve takibini sürdürdü. Lider Galatasaray, bu hafta içi erteleme maçında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. 3 takım da maç sayılarını eşitleyecek.

İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un puan durumu ve ligde kalan maçları… 👇

Süper Lig’de son haftalar yaklaşırken şampiyonluk yarışı adeta nefes kesiyor.

Bir maçı eksik olan lider Galatasaray, 64 puanla çıktığı Trabzonspor deplasmanında 2-1 kaybetti. Bordo-mavili ekip bu galibiyetle puanını 63’e yükseltti ve ligde üçüncü sırada yer aldı.

Fenerbahçe ise derbide Beşiktaş’ı uzatmalardaki penaltı golüyle yenerek puanını 63’e yükseltti ve averajla ligde 2. sırada yer aldı.

Galatasaray, ertelenen Göztepe maçını çarşamba günü deplasmanda oynayacak ve 3 takım da maç sayısını eşitleyecek.

64 puanlı Galatasaray’ın kalan maçları 👇

27. Hafta: Göztepe-Galatasaray (Erteleme maçı)

29. Hafta: Galatasaray-Kocaelispor

30. Hafta: Gençlerbirliği-Galatasaray

31. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

32. Hafta: Samsunspor-Galatasaray

33. Hafta: Galatasaray-Antalyaspor

34. Hafta: Kasımpaşa-Galatasaray

63 puanlı Fenerbahçe’nin kalan maçları 👇

29. Hafta: Kayserispor-Fenerbahçe

30. Hafta: Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

31. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

32. Hafta: Fenerbahçe-Başakşehir

33. Hafta: Konyaspor-Fenerbahçe

34. Hafta: Fenerbahçe-Eyüpspor

63 puanlı Trabzonspor’un kalan maçları 👇

29. Hafta: Alanyaspor-Trabzonspor

30. Hafta: Trabzonspor-Başakşehir

31. Hafta: Konyaspor-Trabzonspor

32. Hafta: Trabzonspor-Göztepe

33. Hafta: Beşiktaş-Trabzonspor

34. Hafta: Trabzonspor-Gençlerbirliği

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
