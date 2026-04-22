Tanıdık Huzursuzluktan Bilinçli Mevcudiyete: Değişim

Şebnem Toker
22.04.2026 - 13:51

Çoğu insan değişimi basit bir alışkanlık değişikliği olarak değerlendirse de Carl Jung onu, ruhun bütünleşme yolculuğu olan 'Bireyleşme' (Individuation) süreci olarak tanımlar ve çok önemser. Değişim felsefe ve psikolojinin en temel meselelerinden biri olduğu gibi kendilik yolculuğunun da en önemli basamağıdır. 

Zihin, mevcut durumun yarattığı tatminsizliği, bilinmeyenin getirdiği belirsizlik riskine kıyasla daha güvenli bir veri olarak işler. İşlevini yitirmiş ilişkilerin veya durağan kariyer yolculuklarının sürdürülme nedeni, bu yapıların sağladığı konfordan ziyade, değişimle birlikte açılacak olan o öngörülemez boşluktur. İnsan doğası, tanıdık bir huzursuzluğu, sonucu belirsiz bir iyileşme ihtimaline tercih etme eğilimi gösterir. Bu durum, değişim sonrası oluşacak yeni tabloyu mevcut olandan daha riskli kodlamamızdan kaynaklanan psikolojik bir güvenlik refleksidir. 

“Tanıdığın şeytan, tanımadığın şeytandan iyidir” ya da “Eldeki bir kuş ağaçtaki iki kuştan iyidir” gibi temel inanç kalıpları hayatlarımızı değiştirecek adımları atmamızı engeller. Diyelim ki bir ilişki istiyoruz; reddedilme, incinme, başarısız olma korkusundan kendimizi kurtarmadan harekete geçemeyiz.

Hayata Atılacaksak Güvenliğimizi Kaybetme Korkumuzu Yenmeliyiz

Hayatta değerli sayılan şeylerin çoğu sinir sistemimizin temel şartlanmasının tersine davranmamızı gerektirir, korkularımızı yenmek için önceden şartlanmış olan tepkilerimizi yönetmek durumundayız. Yaşam şimdiki zamanda akar ve eylemlerin mevcut gerçekliğe göre şekillenmesi temeldir. Karar ve tepkileri, geçmişin izleri veya geleceğin varsayımsal korkuları üzerine kurmak, şimdinin sunduğu hakikati ıskalamaya yol açar. Gerçeklik, yalnızca şu anın somut verileriyle temas kurmak ve bu mevcudiyeti korumaktır.

Zihnimizin geçmişin gölgelerinden ve geleceğin kurgusal korkularından özgürleşmesi, kaderimizi yeniden yazabilmemiz için gereken o ilk ve en hayati adımdır. Bu bilinçli mevcudiyet halini sadece bir düşünce olmaktan çıkarıp somut bir yaşam pratiğine dönüştürmek, kendi hayatınızın mimarı olduğunuzu kendinize kanıtlamak için size bir egzersiz önereceğim. Bu egzersiz eylemlerimizin kaderimizi kontrol edebileceğini tekrar tekrar göstermek için olduğunu bilerek başlayalım.

Yapmanız gerektiğini bildiğiniz halde ertelediğiniz 4 eylemi yazın.

1- Eyleminizi belirleyin: Belki diyete başlayacaksınız, belki sigarayı bırakacaksınız, belki çoktandır aramadığınız birini arama zamanınız gelmiştir ya da bir ilişkinizi tazelemeniz gerekiyordur…

2- Bu eylemlerin her birinin altına şu soruların cevaplarını yazalım:

  • Neden eyleme geçmedim?

  • Geçmişte bu eyleme hangi acıları bağladım?

3- Saklı acıyı bulun: Bundan önce cevap verdiğinizde sizi geri tutan eylemin getireceği acılara, eyleme geçememenin acılarını bulmak olduğunu göreceksiniz. Kendinize dürüst olun, ben buna bir acı bağlamadım diye düşünüyorsanız biraz daha dikkatli düşünün, belki de acı basit bir şeydir, belki meşgul olduğunuz programınız arasında buna vakit ayırma acınız söz konusudur. 

Geçmişte bu olumsuz alışkanlığı sürdürmekle ne gibi zevkler kazandığınızı da yazın. Örneğin kilo vermek eylemi söz konusuysa, bu konunun acısını saptayın. Pastaları yediniz, cipsleri atıştırdınız, kendinizi bunlardan mahrum etmenin acısından mı kaçıyorsunuz? Bunu yapış nedeninizi ve size verdiği hoş duyguyu yazın 

4- Değişememenin nelere mal olacağını yazın:

Örneklendirelim…. 

  • O kadar çok şeker ve yağ yemeği kesmezseniz ne olur? 

  • Sigarayı bırakmazsanız ne olur? 

  • Yapmanız gereken görüşmeyi yapmazsanız ne olur? 

  • Spora başlamazsanız ne olur? 

Kendinize karşı dürüst olun. Önümüzdeki iki, üç, dört, beş yılda bu durum size nelere mal olacak? 

Duygusal maliyetiniz, öz saygı, fiziksel enerji düzeyiniz, parasal açıdan maliyet nedir? Bu durum sevdiğiniz insanlarla ilişkilerinizde nelere mal olacak?

5- Son adım da bu eylemi şimdi gerçekleştirmenin getirdiği bütün zevkleri yazmanız olacak:

Çok büyük bir liste yapın, bu liste size duygusal olarak güdüleyecek güçte olsun. Mesela şöyle bir liste olabilir. 

  • Hayatımın kontrolünü elimde tutma duygusunu yaşayacağım.

  • Yeni bir özgüven düzeyine varacağım.

  • Fiziksel canlılık, sağlık kazanacağım.

  • İlişkilerimi güçlendireceğim. 

  • İrademi geliştireceğim ve hayatımın başka alanlarında da kullanacağım. 

  • Hayatın bütün bakımlardan şimdikinden iyi olacak 

  • Önümüzdeki iki, üç, dört, 5 yıl boyunca bu eyleme geçtiğimde rüyalarıma ulaşacağım. 

Hem şimdiki zamanı hem de geleceği ilgilendiren bütün olumlu etkileri gözünüzde canlandırın.

Ve tabii hemen şimdi.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Reklam

